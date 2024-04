Un profesor de español en Japón revela el nombre por el que jamás te reconocerán en el país: "He sufrido"

A menudo, vemos cómo muchos de nuestros compañeros de carrera o de colegio han salido de España para buscar un futuro mejor y más próspero en otro país. Y es que hay ciertas profesiones que tienen mucho más complicado eso de encontrar trabajo en nuestro país, por lo que deciden preparar su currículum para buscar nuevos horizontes fuera de aquí.

Normalmente, suelen irse a países donde su profesión esté mejor valorada y cobren algo más, y, si la cosa se da bien, terminan volviendo. También hay profesiones que pueden ser mejor desarrolladas fuera de nuestras fronteras, porque son más necesarias, como es el caso del profesor de español.

Además, cada vez más tiene más cabida en distintos lugares del mundo, porque son cada vez más las personas extranjeras que desean aprender a hablar español. Por eso, profesores jóvenes, como Alejandro Mesa, decidieron abandonar el país y buscar nuevas aventuras enseñando español.

Él se fue hace un tiempo a Japón para enseñar nuestro idioma, y ahí fue relatando cómo era su experiencia en el país nipón. No, no era nada fácil entenderse con todos ellos porque había que traducirlo en español, pero su sorpresa llegó cuando tuvo que explicarles cómo se llamaba.

Y es que, aunque parezca de broma, por su nombre, el de Alejandro, es difícil que le reconozcan. Él mismo explicaba por qué pasa esto en el país, empezando a decir que, si vas a Japón, especialmente a vivir, no "recomiendo" llamarse Alejandro.

Todo tiene que ver con el sufijo que dan en japonés para tratar a alguien con respeto, que, básicamente, es el de "San". Hasta ahí todo normal, si no fuera porque, cuando lo añaden al nombre de Alejandro, dejan de reconocerlo. Piénsalo, sí, lo llaman "Alejandro San", al que reconocen como el cantante.

"Siempre les decía que me llamaran Ale Kun, que mola más, y Alejandro Sanz lo dejamos para el cantante" comentaba divertido. "Sé que parece una chorrada, pero durante toda la infancia los Alejandros hemos sufrido mucho. Con Alejandro Sanz y con la canción de Lady Gaga" decía.

La bronca del dueño de un restaurante de Murcia a un cliente

Si vas a reservar en un restaurante, mejor será que la confirmes cuanto antes, porque, de lo contrario, harás como este cliente de un restaurante de Murcia. Resulta que había reservado para un día en concreto, con la petición de que les preparasen un arroz con marisco, para que estuviera listo cuando ellos llegaran.

El problema llegó cuando decidieron no acudir a la reserva, sin avisar al restaurante. Por tanto, fue el dueño quien se puso en contacto con él, y, obteniendo el rechazo, decidió "echarle una bronca" por no avisar con tiempo.

"El arroz está hecho, ¿qué hago con el arroz" empezaba preguntándole. Era el cliente quien le decía que "lo normal" era que no lo hubiera preparado sin confirmar la reserva, a lo que le daba una lección el dueño.





"Si es posible, no vuelvas a hacerlo. Estas cosas hacen daño porque en hostelería tenemos pocos días rentables a la semana y uno es el domingo. He tenido que decirle a varias mesas que no tenía sitio y se me ha quedado la vuestra sin aprovechar. Encima nos dejáis aquí hecho un arroz de marisco, que cuesta dinero y tiempo hacerlo" decía.

"Empatiza un poco con la gente que está todo un día festivo trabajando" sentenciaba.

El alimento que pasas por alto y debes incluir en tus cenas

Hay un alimento que sueles pasar por alto que te ayudará con ese objetivo y, además, haga que no pases hambre, porque es bastante saciante. Puedes cocinarlo de distintas maneras, y es de lo más saciante. Se trata del huevo, y lo conocerás por ser rico en proteínas y por sus nutrientes.





Debes saber que, los expertos, recomiendan tomarlo en las cenas, ya que es saciante y no tiene apenas grasas, ayudándote a controlar tu colesterol y a adelgazar. Además, tiene otra propiedad que es de lo más interesante porque tomarlo, especialmente cocido, te ayudará a relajarte y dormir mejor. ¡Todo ventajas!