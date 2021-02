El producto que no encontrarás en ningún supermercado: vuela de las estanterías

Era uno de los alimentos más solicitados en los últimos años para su vuelta a la comercialización. La inesperada noticia causó un auténtico revuelo en las redes sociales. La empresa de alimentación Nestlé anunciaba a través de su cuenta oficial de Twitter la vuelta al mercado de la famosa tableta de chocolate ‘Nestlé Jungly’, la marca suiza escribía: “Nos lo estabais pidiendo, vuelve Nestlé Jungly. Y para agradecer vuestro interés vamos a subastar la primera tableta. ¿A qué esperas para pujar?”.

Dicha subasta acabó cerrándose por 6.750 euros. La subasta tenía fines benéficos y el importe de la puja se destinará íntegramente a proyectos de biodiversidad en el norte de España.

Nos lo estabais pidiendo, VUELVE NESTLÉ JUNGLY. Y para agradecer vuestro interés vamos a SUBASTAR LA PRIMERA TABLETA de #ElRetornoDeNestléJungly ����������. ¿A qué esperas para pujar? https://t.co/oFhMG2lLv7pic.twitter.com/VoNQIoQWRu — Chocolates Nestlé (@chocolatenestle) January 18, 2021

Son muchos los que recuerdan haber crecido con un ‘Jungly’ en el estante de la cocina y ahora serán las nuevas generaciones las que crezcan con una de las tabletas de chocolate más queridas por los usuarios. Jungly, realizado con chocolate, leche y galleta era recordada por muchos por el envoltorio de animales que la caracterizaba. El centro de producción en Cantabria, el primero que instaló Nestlé en España hace más de 100 años, recupera de este modo uno de los productos más aclamados que han pasado por sus líneas de producción.

Su vuelta ha durado poco ya que este producto se encuentra agotado en numerosos supermercados.

Esta sonada ausencia en las estanterías indignaba a muchos tuiteros. Uno de ellos escribía lo siguiente: "He ido literalmente a 8 supermercados distintos solo para comprar el chocolate nestlé jungle y no había en ninguno, Nestlé que tengo que hacer para conseguir uno por favor me estoy volviendo loco".

¿Dónde puede encontrarse la tableta de chocolate 'Nestlé Jungly'?

La empresa alimentaria ha asegurado que Nestlé Jungly puede adquirirse en Alcampo, Carrefour, Hipercor, El Corte Inglés, Grupo Mas, Nestlé Market y Lecrec. Mientras, la compañía aclaraba que "al haber sido un relanzamiento muy pedido y esperado por nuestros consumidores, en algunos centros puede ser que en el momento no haya stock de producto".

Un auténtico éxito que ha hecho que este producto compuesto principalmente de chocolate se haya visto agotado en grandes supermercados.