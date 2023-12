Pregunta por un vestido con malas formas y la vendedora se hace viral: "Prefiero vendérselo a alguien educado"

Cada vez es más común comprar cualquier tipo de producto por Internet, y más si no nos queda otra. Esto no supone ningún problema, ya que, con la llegada de las últimas tecnologías, son varias las aplicaciones que existen para hacer este tipo de gestiones. Empresas como AliExpress o Amazon nos ayudan a comprar productos nuevos y seminuevos. Más tarde, aparecieron otras como Wallapop o Vinted, donde los usuarios pueden vender aquello que ya no utilizan. Esto permite, por un lado, al vendedor, ganar algo de dinero, y por otro, al comprador, conseguir algo que realmente necesita y algo más barato que si lo hiciera nuevo.

Esto ha ocurrido hace poco en Vinted, una aplicación dedicada exclusivamente a la venta y compra de productos de ropa. Una vez que has visto algún producto que llame tu atención, puedes escribir al vendedor de forma directa a través de un chat privado. Una acción que no siempre sale de la mejor manera posible, ya que podemos encontrarnos con personas maleducadas o incluso irrespetuosas, ya no solo hacia la persona que vende sino hacia el producto.

Pregunta por un vestido con malas formas y la vendedora se hace viral en redes por la respuesta

Gracias a la cuenta de TikTok @borishoppingvinted, hemos podido conocer la conversación este esta compradora de la aplicación y la vendedora de un vestido. "Me encanta el vestido. Es que tengo un evento y me parece perfecto", comienza la conversación la persona interesada. Seguidamente, continúa la conversación con el protocolo habitual de estas aplicaciones: le pregunta la talla (una S) y cuánto mide la modelo de la fotografía (la vendedora le responde 1,60cm).

Hasta aquí no parece haber nada fuera del marco habitual. Nada, hasta que la compradora sorprende a la dueña del vestido. "Perdona, eh, es que me parece un poco gordita, ¿seguro que es una S?", pregunta la interesada. Una pregunta a la que la compradora asegura "es lo que pone en la etiqueta".

El resto de preguntas ya dejan mucho que desear: "Ah, ok. ¿Entonces el vestido es nuevo con la etiqueta original?", pregunta de nuevo. La dueña responde afirmativamente: "Bueno, nuevo no porque se lo ha puesto la chica en la foto. ¿Puedes decirme las medidas exactas? Y luego te lo compro", insiste. Después de darle las medidas de pecho (35cm) y de largo (103cm), además de explicar que es un "tejido elástico", la interesada le intenta hacer una oferta y le pide que se lo baje a 12 euros.





La compradora asegura que no puede aceptarla, pero sí puede bajárselo, como mucho "a 20 euros". La compradora asegura que "es muy caro" e intenta regatear en varias ocasiones más: primero 13 y luego 15. Tras dar su brazo a torcer, le pide que se lo reserve y esta dice que no por "malas experiencias".





"Pero bueno. El vestido es muy bonito, seguro que alguien se lo compra antes. Deberías de ser un poquito más educada si quieres vender en Vinted", le dice la compradora. Así, ya la compradora estalla:

"En ningún momento no he sido educada, he contestado educadamente a todas tus preguntas. Al contrario, tú has faltado de respeto a la chica de las fotos, que es mi cuñada, y no sé cómo puedes decir que es "un poco gordita", dado que es entrenadora personal y me hizo el favor de sacarle las fotos al vestido. Prefiero no venderte el vestido y esperar a que alguien respetuoso y educado lo compre. Adiós".





El vídeo completo puedes verlo haciendo clic aquí.

Comparte la surrealista conversación con un usuario de Wallapop y se hace viral en X

Esta historia la contamos hace unos meses en COPE. En este caso era un vendedor que ponía a la venta una funda para una Nintendo por 15 euros. "Hola, me interesa la funda", comenzaba la conversación, a lo que el comprador le decía que aún "sigue disponible".

"Genial, ¿y en qué color las tienes?", preguntó el interesado. "Solo la tengo en gris", le respondió el vendedor. Hasta aquí no se trataba más que de una conversación relativamente normal entre lo que es un vendedor y un comprador. No obstante, desde este punto comienza una conversación de lo más surrealista. A continuación, el comprador insistió: "¿La tienes en amarillo? ¿Y en rojo?", procedió a preguntar, a lo que el otro le recordó que tan solo la tenía en color gris. "Vale, me gusta el gris. Es tranquilo. ¿Por cuánto me la vendes?", preguntó.





El vendedor le explicó que dicha funda está a la venta por 15 euros. "Bien, pero solo tengo un billete de 50. ¿Tienes cambio?", preguntó. Haz clic aquí para leer el final de la historia.