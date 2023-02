Comparte la surrealista conversación con un usuario de Wallapop y se hace viral en Twitter: "Me hago su amigo"

Cada vez es más común comprar cualquier tipo de producto por Internet, y más si no nos queda otra. Esto no supone ningún problema, ya que, con la llegada de las últimas tecnologías, son varias las aplicaciones que existen para hacer este tipo de gestiones. Empresas como AliExpress, Amazon y Wallapop ya forman parte de nuestro día a día debido a que en ellas puedes hacer con multitud de cosas como puede ser ropa, decoración e incluso artículos tecnológicos.

Este es el caso de la última, de Wallapop, en la que cuando ya te has decidido por algo, te dan la opción de contactar con el vendedor de forma directa a través de un chat privado, una acción que no sale siempre de la mejor manera. En este caso, gracias a la cuenta @Wikiwallapop, que se limita a recoger capturas de pantallas de los usuarios dentro de app, hemos podido conocer esta curiosa y divertida conversación entre dos usuarios de la aplicación.

Comparte la surrealista conversación con un usuario de Wallapop y se hace viral

En este caso estamos hablando de un vendedor que pone a la venta una funda para una Nintendo por 15 euros. "Hola, me interesa la funda", comienza la conversación, a lo que el comprador produce a decirle que aún "sigue disponible".

"Genial, ¿y en qué color las tienes?", pregunta el interesado. "Solo la tengo en gris", le responde el vendedor. Hasta aquí no se trata más que de una conversación relativamente normal entre lo que es un vendedor y un comprador. No obstante, desde este punto comienza una conversación de lo más surrealista. A continuación, el comprador insiste: "¿La tienes en amarillo? ¿Y en rojo?", procede a preguntar, a lo que el otro le recuerda que tan solo la tiene en color gris. "Vale, me gusta el gris. Es tranquilo. ¿Por cuánto me la vendes?", pregunta.

El vendedor le explica que dicha funda está a la venta por 15 euros. "Bien, pero solo tengo un billete de 50. ¿Tienes cambio?", pregunta.

"¿No podrías ir a cambiarlo a algún sitio?", pregunta el usuario que pone la funda a la venta. "¿Y dónde se puede cambiar? ¿En el banco?", responde a su vez el interesado. Aquí es donde el vendedor le ofrece la opción de ir a cualquier bar a pedirle que le hagan el cambio, lo cual da paso a un final de lo más surrealista.

"Pero no quiero una Coca-Cola. Bueno, un café me tomaba ahora. ¿Y sabes dónde hay bares buenos?", pregunta. "Un momento, que tengo que ir a despertar a mi padre de la siesta, pero no le vendas la funda a nadie, por favor", le pide. Finalmente, concluye la conversación: "Vale, ya está, es que es un gordo dormilón".





Un mensaje que acumula más de 2.000 retuits y casi 30.000 'me gusta' en Twitter, y ha obtenido todo tipo de respuestas. Por supuesto, la gran mayoría han mostrado hasta ternura por el comprador. "Creo que soy yo este niño" o "Le vendo la funda y me hago su amiga" han sido algunos mensajes destacables.

Otros, sin embargo, han hecho alusión al comentario sobre el color de la funda. "Me gusta el gris, es tranquilo", han repetido otros con varias risas. "Es un niño", escribió otro usuario. "Te quiero, niño que insulta a su padre con un vendedor de Wallapop", contesta otro.

El final de la conversación: "Si quieres..."

Ha sido tal la repercusión que ha tenido el mensaje, que muchos se han preguntado cómo terminaba la conversación. Fue así como un usuario compartía el final. Después de buscar un lugar para quedar para hacer la compra, el interesado en la funda proponía: "Si quieres quedamos en un bar, cambio el billete y así te pago".