¿Has perdido el olfato? Así es el entrenamiento que te puede ayudar a recuperarlo

La pérdida del olfato -o anosmia- no es un efecto que merezca ser menospreciado. Perder parcial o totalmente el olfato u oler una cosa, pero interpretarla de una manera diferente, como si se tratara de un mal olor, puede comprometer seriamente nuestra calidad de vida y nuestra seguridad. Una persona que carezca de olfato no percibe una fuga de gas, un incendio o si una comida está en mal estado, eso sin contar con la impotencia de no poder saborear los alimentos.

Las rinosinusitis, las formaciones polipoideas en el interior de la nariz, la desviación del tabique nasal, la hipertrofia de los cornetes nasales, la sequedad de la mucosa nasal, las inhalaciones químicas de carácter tóxico, los medicamentos, la degeneración cerebral e incluso las causas genéticas, son lagunas de las causas que podrían estar detrás de una pérdida olfativa.

Pero la anosmia también puede ser uno de los primeros síntomas de la covid-19, en especial en pacientes jóvenes que no han sido hospitalizados. Se calcula que entre el 66 y el 75% de los infectados desarrollan algún tipo de trastorno relativo al olfato. Si bien suele desaparecer pasadas unas cuatro semanas, hay personas que no logran recuperar el olfato en meses, convirtiéndose en verdadero problema permanente.

ENTRENAR EL OLFATO

Sin embargo puede haber solución. Entre el 80 y el 90% de los pacientes que ha tratado este efecto secundario, lo han recuperado en tres o cuatro semanas, según explica el jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital Vithas Madrid Aravaca, el doctor Claudio Fragola.

Para el doctor Félix Díaz Caparrós "es muy importante afrontar este problema lo antes posible". El tiempo se convierte en un factor clave a la hora de poder tratarlo. Cuanto más grave es la pérdida de olfato más tarde se recupera". ¿Y cómo?

Si la pérdida es permanente los especialistas recomiendan un entrenamiento olfativo que consiste en repetir la inhalación de un conjunto de aromas de manera diaria. Esta terapia suele durar unos tres meses, aunque será el otorrino encargado de cada caso el que realizará el seguimiento y verá la evolución de cada paciente.

Este entrenamiento del olfato pasa por olfatear al menos cuatro olores diferentes dos veces al día durante varios meses.

CONTROVERTIDO USO DE ESTEROIDES

Sin embargo, en estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Anglia del Este (Reino Unido) ha desaconsejado el uso de esteroides para tratar la pérdida del olfato por la covid-19.

Los corticosteroides son una clase de medicamento que reduce la inflamación en el cuerpo. Los médicos a menudo los recetan para ayudar a tratar afecciones como el asma, y se han considerado como una opción terapéutica para la pérdida del olfato causada por covid-19.

No obstante, los expertos han avisado de que tienen efectos secundarios potenciales bien conocidos que incluyen retención de líquidos, presión arterial alta y problemas con los cambios de humor y el comportamiento.

"Lo que encontramos es que hay muy poca evidencia de que los corticosteroides ayuden con la pérdida del olfato. Y debido a que tienen efectos secundarios adversos potenciales bien conocidos, nuestro consejo es que no deben prescribirse como tratamiento para el olor posvírico pérdida", han señalado.