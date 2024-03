¿Por qué el palo del chupa chups tiene agujero? Este es el verdadero origen de este invento español

Seguro que alguna vez has comido un Chupa Chups. La propia empresa define su producto como un caramelo con palo y es que así nació esta idea en el año 1958. El catalán Enric Bernat fue el impulsor de este producto que se ha convertido en una de las chucherías más conocidas y populares.

Un invento español



A mediados de los 50, este joven se hizo cargo de la empresa 'Granja Asturias'. Fue allí donde le llegó la inspiración para crear el Chupa Chups. Bernat tenía tantas esperanzas puestas en que su nuevo invento funcionara, que decidió destinar la producción de su fábrica al completo en estos caramelos redondos enganchados a un palo.





El primer nombre que le puso a su invento exclusivo era 'Gol', aunque luego lo cambió por 'Chups'. No fue hasta 1961 cuando el nombre de Chupa Chups se volvía oficial. Todo gracias a un anuncio emitido en la radio que decía: "Chupa un dulce caramelo, chupa chupa chupa un chups". Por ello se acabó conociendo con el nombre que todos sabemos en la actualidad.

En 1995, el Chupa Chups fue el primer caramelo que se consumió en el espacio. Además, el logotipo fue diseñado por Salvador Dalí.

Por qué el palo del Chupa Chups está hueco

Pero, alguna vez te has preguntado por qué el palo tiene un agujero en su interior. Son muchas las habladurías en torno a este diseño. Hay quienes apuntan que se fabrica de esta forma por motivos de seguridad, para que los más pequeños no se atraganten, pero no es así. Otra de las teorías es que el palo podría servir como silbato debido a que está hueco, pero esto tampoco es real.

El verdadero motivo de que el palo esté hueco y además tenga una abertura inicial es una cuestión de eficacia y economía. El agujero provoca que el caramelo se quede fijo encima del palito, mantenga su posición y no se caiga cuando te lo comes.

Para que esto ocurra no es necesario que esté hueco todo el palo, pero se deja así por una cuestión económica y es que, cuanto menos material, menos gasto.

Otros inventos con acento español

El Chupa Chups no es el único invento español cuyo origen no es muy conocido. La fregona también nace en nuestro país. Fue creada por Manuel Jalón, ingeniero y oficial del Ejército del Aire, significó un avance para la 'liberación de la mujer' en ese momento, ya que antes de 1956 las mujeres tenían que fregar el suelo de rodillas. La primera fregona que se probó con éxito fue en Zaragoza en 1956.





En el caso del futbolín, surge en Madrid durante la guerra civil. El poeta, editor e inventor gallego Alejandro Campos Ramírez, es su inventor. En 1936 este poeta resultó herido en uno de los bombardeos de Madrid durante la Guerra Civil.

Fue durante su estancia en el hospital donde conoció a muchos niños heridos, la mayoría mutilados, que se quejaban porque no iban a poder jugar al fútbol. Por esto se le ocurrió la idea del futbolín y lo patentó en 1937.

El teleférico es otro de los inventos españoles más importantes. Fue Leonardo Torres Quevedo, quién en 1887 registró su primera patente sobre "un sistema de camino funicular aéreo de alambres múltiples", es decir, el teleférico.

En 1907, Torres Quevedo erigió el primer teleférico apto para el transporte público de personas, en el Monte Ulía (San Sebastián). Tras el éxito de este invento, el teleférico se exportó fuera de las fronteras españolas. Por ejemplo, el transbordador aéreo de las cataratas del Niágara viene inspirado por el que creó Torres Quevedo.