¿Por qué los planetas tienen una formada redonda?

A veces nos cuestionamos cosas absurdas que no necesitan ninguna explicación, porque se conocen a simple vista. Pero, aunque la curiosidad mató al gato, nunca está de más saber sobre porqué ciertas cosas tienen una forma o sabor así. O, ¿acaso no te has preguntado nunca por qué los planetas son redondos? Seguramente, no, porque es algo tan absurdo de saber que uno no se lo plantea. Pero, si obviamos el aspecto banal de inicio, podemos conocer cosas interesantes sobré por qué los planetas tienen una forma ovalada.

Lo cierto es que no tiene mucha explicación. Los planetas son redondos por su formación y gravedad. Estos dos procesos son claves en su forma ovalada. La gravedad contrae la masa desde el centro de su figura hacia sus bordes, moldeando así esa forma ovalada. Además, los planetas tienen una composición de material fundido y líquidos a muy alta temperatura, por lo que el proceso de formación sería motivado por la propia gravedad.

A este principio le sumas que la gravedad siempre atrae la masa de un cuerpo hacia su centro, consigues una forma esférica. Este proceso también lo ha explicado la sección infantil de la NASA en su sección “Space Place”: “La gravedad de un planeta tira por igual de todos los lados. La gravedad tira desde el centro hacia los bordes como los radios de una rueda de bicicleta. Esto hace que la forma general de un planeta sea una esfera, que es un círculo tridimensional”.

¿Por qué son una esfera perfecta?

A simple vista, muchos de los planetas que conforman la galaxia tienen una forma perfecta. Una esfera sin ninguna fisura o agujero. Pero, lo cierto es que ningún planeta tiene una forma perfecta. Muchos de estos astros impactan con otros cuerpos celestes y de esta manera se forman cráteres o abolladuras, como las que solemos ver por ejemplo en la Luna. Por no decir que cuando un planeta está en constante movimiento giratorio, las rocas u objetos que se encuentren en la capa exterior de los planetas se mueven más rápido y así se forman agujeros a lo largo del ecuador.