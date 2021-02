Este martes se celebra el día de la pizza ¿quién no ha intentado alguna vez hacer una con mayor o menos acierto? Una buena masa con un queso bien derretido y unos ingredientes naturales hacen ella un verdadero placer... Al margen de su elaboración, sobre la pizza se has escrito muchas páginas y contado muchas curiosidades que quizás no conozcas y que hoy, en su día, te contamos: