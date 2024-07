Pide una cerveza en una terraza de Madrid y no da crédito a la tapa que saca el camarero: "Bar cutre"

Qué decir de una tapa. Algo tan siemple como un plato pequeño o si tienes suerte grande, en forma de aperitivo para acompañar a lo que estes bebiendo. Se podría decir que en España es como si fuera una religión, algo que en cualquier bar o en cualquier sitio te tendrían que dar de manera casi obligatoria cuando te pides algo para tomar. Por ejemplo, un poco de paella, boquerones, tortilla de patatas o una mini-ración de lo que haya disponible en la carta del día, la variedad ya te digo que es extensa y lo mejor es que son cortesía del local. Aunque esto no es siempre así.









El momento se complica cuando te pides una bebida y no te traen nada para picar. Ese momento es el que dices, tierra trágame. Un momento en el que esperas dos, tres, cinco minutos o incluso si me apuras, diez. Ves pasar el tiempo, miras con cara mala a los camareros o a cualquiera que pase para ver si te la traen, pero no. He de decirte que si te pasa eso, posiblemente estes en el bar equivocado.





Una bebida sin tapa no es nada

Pues esto ha pasado, pero igual hasta ha sido peor. Prueba de ello ha sido lo que ha tenido que vivir Rocío en una bar en Madrid, la capital de España. Lo hemos podido saber gracias a que esta chica subió un vídeo a su cuenta de TikTok (@Rociolopezr89) que se ha hecho viral por la tapa que le ponen en el bar al que acudió.





Lo gracioso es que cuando pidió la bebida, una cerveza en este caso, vio al camarero volver después de unos minutos con una pequeña tapa en la mano. Al verlo, Rocío pensaba que iba a probar alguno de los platos típicos de la casa, pero nada más lejos de la realidad. Para la sorpresa de Rocío, lo que le había llevado el camarero del bar eran unas rosquillas de pan, solo un poco de pan, sin jamón, queso o cualquier otra cosa que pueda acompañar al pan. Nada.





"Vente al norte, a Asturias, Cantabria, La Rioja... y verás lo que te ponen"

Rocío no daba crédito a lo que estaban viendo sus ojos. Tal es el caso que no dudó en grabarlo y subirlo a su cuenta deTikTok para compartir con todos sus seguidores que solo le habían puesto un poco de pan. Un vídeo con más de 22.000 visualizacinoes y con miles y miles de comentarios de todo tipo y que no ha dejado indiferente a nadie.









Ella lo ha querido dejar muy claro es que: "Es pan, pan". Por eso, como no podía ser de otra manera, no han sido pocos los que le han aconsejado que lo que debería de hacer es ir a otra partes de España: "Vente al norte a Asturias, Cantabria y La Rioja...y verás lo que te ponen".

Aunque también ha tenido comentarios de otro tipo, como por ejemplo: "deberías sentirte agradecida" o "Al no ser obligatoria y ser un detalle del bar, agradecida debes estar, en otros sitios nada". Además, también han destacado que el problema era que ha ido a un "bar cutre", porque "también hay otros que ofrecen mejores tapas". Desde luego, hay comentarios para dar y tomar, pero lo que si tienen todos claro es que las tapas deberían ser obligatorias en todos lados.