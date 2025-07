Pide un café en un bar y, al marcharse, el camarero alucina por lo que se encuentra en la mesa

Los bares forman parte del día a día en España. Son lugares de encuentro, de paso, de rutina. Por eso mismo, al ser tan frecuentados, en ellos se dan todo tipo de escenas. Algunas entrañables, otras curiosas... y también las que preferiríamos no contar. Precisamente, te voy a hablar de una de ellas que hemos descubierto gracias a las redes sociales.

Camarero. Archivo

Se trata de un mensaje colgado por la cuenta de X, anteriormente Twitter, llamado @soycamarero. "Sueldo más propinas. Las propinas". Y, lo llamativo, es que junto a esas palabras se adjunta una fotografía en la que puede verse un plato de café vacío. Al lado, lo llamativo: hay un pañal cerrado. Lo ocurrido genera un debate porque se trata de algo incívico. Es decir, no es correcto que vayas a un bar y que dejes el pañal de un bebé sobre la mesa.

Imaginamos que al camarero que vio eso, al recoger la mesa, no le haría mucha gracia. Sea como fuere, el debate ya se está produciendo en redes sociales.

"Yo jamás entenderé eso. Quien tiene bebés lleva bolsas para toallitas y pañales sucios que luego tira en la papelera o contenedor más cercano. No entiendo cómo la gente puede ser así", "¿En serio?" o "No entenderé nunca a los que hacen esto. No cuesta nada echarlo en un cubo de basura o contenedor. Al menos que sea para fastidiar", son algunos de esos mensajes que dan cuenta de la opinión unánime de los usuarios. Todos coinciden, con estas palabras, en que ese gesto no es el adecuado.

Un camarero, a cuadros, por lo que encuentra al recoger la mesa de un grupo de 17 personas: "Hay cámaras de seguridad"

"Hacen un SIMPA y encima ponen una mala reseña , espero que pronto se resuelva y no tengáis que pasar por algo así de nuevo", con esta contundente frase ha sido denunciada en redes sociales la situación que ha vivido un bar tras haber dado de comer a un grupo de 17 personas.

También era la cuenta de X (anteriormente Twitter) @soycamarero la que ha compartía cuatro fotografías que reflejan lo ocurrido. Entre ellas podemos ver una reseña, la respuesta del local, el ticket con la cuenta y una conversación de WhatsApp entre cliente y restaurante.

EFE Imagen de recurso

Todo comenzó cuando el grupo se marchó del bar sin pagar y, para agravar la situación, dejó una reseña en Google con tan solo una estrella, quejándose del local. "No hagáis caso a las reseñas, sitio pésimo, comida pésima, y servicio pésimo. Uno de los peores sitios a los que he ido", se puede leer en el comentario.

Al descubrir la reseña, desde el restaurante no dudaron en contestar, dejando claro que lo que decían los clientes era falso y añadiendo que sabían que se habían ido sin pagar.

"Buenas tardes, muchas gracias por tu comentario porque nos das la oportunidad de responderte públicamente. En primer lugar, os habéis ido sin abonar la cuenta, 17 personas, de uno en uno habéis ido desapareciendo". Si quieres descubrir más detalles de lo ocurrido, puedes leer más aquí.