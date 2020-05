Un perro le roba a un bebé su juguete y la reacción del animal deja al padre atónito

Las reacciones de algunos perros son tan impredecibles como espectaculares y en muchos casos no pueden sino dejar a sus propios dueños boquiabiertos. No solo por la capacidad para la fidelidad que poseen muchas de las mascotas, sino también por las reacciones que en muchas ocasiones demuestran y que les asemejan a lo que entendemos por más por comportamientos humanos que por respuestas de animales. Tal es el caso de Charlie, un beagle poco común que, tras robarle el juguete con la boca al bebé de la casa, tuvo la más increíble de las reacciones.

Ha sido el padre del niño y dueño de Charlie el encargado de subir las imágenes a las redes sociales, donde el vídeo se ha convertido en uno de los vídeos de animales más vistos de la historia de la plataforma con casi 25 millones de reproducciones. Un canal creados por los padres de la pequeña Laura desde Irlanda y que, a través de vídeos como este, ya han conseguido más de 120.000 suscriptores.

UN PERRO LE ROBA EL JUGUETE A UN NIÑO

En el vídeo puede verse como el dueño de Charlie le entrega un juguete de gran tamaño a su hija Laura. Lo sostiene con la mano mientras, con la otra, graba la escena con su cámara telefónica. Sin embargo, y mientras la niña está expectante y a punto de recibir el preciado objeto, el animal se interpone en su camino y, con un sencillo bocado, roba el juguete y se lo lleva a la otra punta de la habitación.

En un primer momento la niña no se percata de lo que acaba de ocurrir pero, una vez el perro se ha llevado el trofeo hasta su caja de pertenencias, Laura comienza a llorar desconsoladamente ante la mirada tanto de su padre, que continúa grabando la escena, como del animal. Charlie no lo piensa ni un segundo más y se acerca hasta la mecedora donde descansá el bebé, culpable, y sin comprender a qué venía tanto alboroto.

LA REACCIÓN DEL PERRO DEJA AL PADRE ATÓNITO

Por ello, la reacción del beagle no se hace esperar. Mientra el padre del bebé continúa grabando, este se acerca hasta otras cajas llenas de juguetes para regresar con algo que pudiera consolar a la pequeña. Al principio llega con una pelota de tenis gastada en la boca, seguramente con la que su dueño le haya entrenado en sus ratos libres. Se acerca al bebé y la deposita en su regazo.

Inmediatamente después, se acerca a una estantería y recoge un mando de una videoconsola, que también deja sobre su regazo. Pero, no contento con eso, recoge otro sonajero de una caja y también lo deja en el pecho de la niña. Al final, mientras Laura se encontraba más que confusa, quedaba enterradas bajo juguetes. Charlie no podía dejar que su pequeña dueña estuviera triste, aunque él no entendiese el por qué.

UN BEAGLE VIRAL

Y es que el padre de Laura continuó subiendo a su canal de Youtube e Instagram las aventuras de la niña con su peculiar mascota. Una vídeo que roza las 25 millones de reproducciones pero que no es el único en cautivar los corazones y seguidores de Charlie.

En los vídeos siguientes puede verse como Laura crece con el paso de los año, pero la amistad entre la niña y el perro continúa siendo inquebrantable. Así los vídeos muestran que aún continúan aprendiendo mucho el uno del otro.