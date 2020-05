Busca a su perro durante tres años y una llamada de teléfono lo cambia todo para siempre

El vínculo entre una mascota y su dueño puede transcender en muchas ocasiones lo comprensible y lo que la mayoría entendería como “normal”. Los perros no solo nos acompañan allá donde vayamos, sino que en muchas ocasiones no nos olvidan nunca, aunque entre ambos se separe la mayor de las tragedias. Lo peculiar es que el mismo caso puede darse a la inversa: que un dueño nunca llegue a olvidar a su mascota y no pare de buscarla hasta que dé con ella.

Es el caso de Girogi Bereziani, habitante de la ciudad de Tifilis, la capital de Georgia. El hombre, de 62 años, había perdido a su compañero y amigo Jorge y, tras tres años de buscarle sin descanso, seguía sin perder la esperanza en reencontrarse algún día junto a su mascota. Una paciencia y perseverancia que, finalmente, obtuvo su recompensa.

UNA LLAMADA INESPERADA

A los tres años de que Jorge desapareciera, un 7 de octubre, Giorgi recibió una llamada: había visto a un animal con la misma descripción de Jorge. Se trataba de un trabajador del Teatro de Ballet y Ópera de Tiflis, que aseguraba que había visto al perro frente a las puertas y rodeando la calle Rustaveli, una avenida céntrica de la capital georgiana.

Georgi no lo dudó y acudió al lugar donde, aseguraban, podría encontrarse su mascota. En las imágenes, que ya se han vuelto virales a lo largo y ancho del mundo, Giorgi se acerca hasta el perro para comprobar si, finalmente se trataba de Jorge. “Jorge, ¿eres tú? ¡Jorge!”, en el momento en el que pronuncia su nombre por segunda vez, el cánido levanta la cabeza y mira extrañado a la cámara, confundido. El hombre parece haberlo reconocido, pero el animal continúa sin saber muy bien qué ha pasado. Aún así, se acerca hasta el dueño dubitativo. “¡Eres tú! ¡Cómo estás!”

UN ESTALLIDO DE ALEGRÍA

“¿Cómo estás chico?”, pregunta Giorgi mientras el perro está cada vez más contento de reencontrarse con su dueño, segundo antes de estallar de alegría completamente. Los aullidos y gemidos del animal pueden distinguirse perfectamente a través del sonido del vídeo, mientras su dueño le acaricia la cabeza e intenta calmarle.

Una reacción que el perro mantuvo cuando Giorgi le llevó de vuelta a casa para que pudiera ver de nuevo a sus hijas, que también le habían buscado sin parar en los últimos tres años.

¿QUÉ PASÓ CON JORGE?

En las imágenes puede verse que el perro lleva una marca amarilla en una de las orejas, lo que significa que, en algún momento de los tres años en los que estuvo desaparecido, acabó en manos del control de animales de la ciudad. Jorge había sido castrado, vacunado y había vivido un tiempo en un ambiente natural con otros perros.