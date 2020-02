Un perro cree que su mejor amigo está muerto y su reacción deja a todos destrozados

Un perro pastor alemán se ha convertido en toda una revolución en las redes sociales después de la reacción que muestra cuando cree que su hermano y compañero de cuatro patas ha muerto. Unas imágenes que inmortalizaron sus dueños mientras trataban a su mascotas de varias heridas que había sufrido unos días antes y que debían curar lo antes posible.

En una localidad brasileña, dos perros de gran tamaño comparten casa, espacio y juegos bajo el mismo techo. No son la misma raza. Uno de ellos es un pastor alemán, y el otro parece ser un cruce de golden retriever. En una de las tardes de compañía y diversión entre ambos, se cruzaron con un puercoespín que les atacó. El pastor alemán no sufrió apenas daño pero, su hermano, recibió varios pinchazos en la boca, donde se quedaron algunas púas que debían ser extraídas.

UNA LEALTAD INSTINTIVA

Por ello, para retirar las púas de su mascota, los dueños decidieron sedar al perro, dormirle, y así poder curarle sin riesgo alguno. Ellos mismos aseguran que el perro en realidad se encontraba en buen estado, solo debía retirar las púas y todo saldría bien.

Una lógica que, como es comprensible, su mejor amigo no entendió. El pastor alemán reaccionó desconsoladamente al ver que su amigo no se movía. No entendía qué pasaba, no sabía que su compañero únicamente estaba descansando tras una dura operación. Por ello, dudó a la hora de abalanzarse sobre él.

El pastor alemán comenzó a sollozar mientras empujaba con su hocico la cabeza de su hermano de cuatro patas. Empujaba y empujaba mientras los dueños intentaban tranquilizarle: “Solo está dormido, calma”, se escucha a los dueños de ambas mascotas en el vídeo, que ellos mismos grabaron.

UN REACCIÓN CONTAGIOSA Y VIRAL

Un vídeo que ya ha tenido casi 300.000 reproducciones en cada una de las cuentas de Facebook que la han compartido. Además, en Youtube lo han visto casi medio millón de usuarios, mientras que 500 le han dado a Me Gusta.

Entre todas las respuestas viscerales que se han sucedido, no han sido pocos los que han protestado contra los dueños de los perros por la “frialdad” de mantenerlos juntos en ese momento, sabiendo que el pastor alemán no iba a entender que no estaba muerto, sino durmiendo. “En el Reino Unido el perro lo tendrían en una clínica veterinaria hasta que estuviera despierto y seguro tras la anestesia”, escribía un usuario en Facebook. “Le deberían dejar en paz” clamaba otro.

Otros, por su parte, lamentaban que “no hubieran visto las imágenes en las que el perro se despierta” y su amigo pueda respirar aliviado.

En cualquier caso, la lealtad y amistad del pastor alemán a conmovido a todos en redes sociales por mostrar, una vez más, el carácter e instinto tan increíble que pueden llegar a tener las mascotas y, concretamente, los perros, en muchas ocasiones nuestros mejores amigos.