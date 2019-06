El perfume celebra sus premios con notas y tonos en comunión con la música

La definición de un perfume está cuajada de notas, acordes, tonos y una sinfonía de fragancias que llevan directamente a una comunión con la música, dos mundos que han fusionado en la gala XII de los Premios de la Academia del Perfume en la que se han dado a conocer las mejores fragancias del año.

El Auditorio Nacional de Madrid ha sido el lugar elegido para que, este miércoles, dos mundos que comparten un mismo lenguaje conecten bajo la batuta del maestro Edgar Martín, director de la Orquesta Camerata Musicales, que durante la XII de los Premios de la Academia del Perfume desgranó a través de su notas diferentes aromas.

Minutos antes del comienzo de la gala, Val Díez, directora general de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética(Stanpa), aseguró que la noche de "los Óscars" del perfume es un momento de muchos "nervios" para los creadores porque "han puesto mucha ilusión y trabajo y el premio significa que su perfume destaca por alguna cualidad especial".

Quince son las categorías a las que han optado más de cien perfumes, que han sido elegidos mediante una primera votación "on line" de los consumidores; que se ha reducido en una segunda fase en la que han participado periodistas especializados en belleza y directoras de formación de distribución y belleza.

Y, por último, un jurado compuesto por personalidades de diferentes disciplinas de la cultura y el arte ha sido el encargado de hacer la selección final.

Juan Pedro Abeniacar, presidente de la Academia del Perfume, abrió el acto, haciendo referencia al "orgullo" que supone organizar los premios "en los que solo hay un ganador, pero hay muchos merecedores de serlo".

El último informe de Stanpa, con datos de 2018, sitúa España como el segundo país del mundo en exportación de perfumes, solo por detrás de Francia.

Un motivo que la directora general de Stanpa enlaza al mestizaje olfativo español con "raíces árabes, que no olvida su vínculo mediterráneo y europeo. Un crisol de culturas que nos hace únicos en el mundo". Una razón por la que, cada año, la Academia del perfume quiere reconocer a los mejores perfumes y vincularlos al mundo de la cultura.

Val Díez asegura que se elige una fragancia de manera "intuitiva, nos falta esa sensibilidad adicional que tenemos los españoles, por ejemplo, al elegir un vino. Y un perfume es un lenguaje, dice mucho de nuestra manera de expresarnos".

Buscando la excelencia y la permanencia de una buena esencia es como los académicos de la Academia del Perfume seleccionan el ganador del Mejor Producto Clásico, icónico y atemporal, por el que han destacado L'Eau D'Issey de Issey Miyake, ganador de la categoría femenina y Aqua di Giò de Giorgio Armani, en masculina. El Mejor Perfume de Lujo fue a manos de L'Interdit de Givenchy y en la categoría masculina a Eau de Parfum de Yves Saint Laurent. Aguas de Victorio & Lucchino y Colors Man de Benetton se alzaron con el premio Lifestyle.

Constance de Penhaligon's y Jazz Club de Maison Margiela son los elegidos como los mejores perfumes nicho mientras que el mejor diseño ha ido a parar a Chloé Nomade EDP-Choé y Riflesso Trussardi.

La campaña de 1 Million de Paco Rabanne y The Only One de Dolce&Gabbana destacaron como las mejores y la mención especial al Mejor Perfume de Autor se la llevó Café del Mar de Ramón Monegal y Bo Bo de Carner, mientras que el grupo de aceites esenciales CTN84/SC1 logró el premio a la sostenibilidad e innovación.

Jean-Baptiste Grenouille, protagonista de "El perfume" (Patrick Süskind), definía con detalle el poder de una fragancia: "Hay en el perfume una fuerza de persuasión más fuerte que las palabras, el destello de las miradas, los sentimientos y la voluntad": toda una declaración de intenciones. EFE it/icn