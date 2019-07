La peligrosa "moda" de beber agua de mar

Ya saben qué es lo que les pasan a las modas, que van y vienen. Y esto que le comentamos a continuación no iba a ser una excepción. La idea de beber agua de mar con fines medicinales no es nada nuevo, y es que ya en el S.XIX el médico francés Rene Quinton llegó a comercializar un bebedizo de agua de mar que se llegó a vender en las farmacias de media Europa.

Ahora dos siglos después este tipo de bebidas continúan vendiéndose en tiendas como suplemento alimentario, pero a diferencia del producto de Rene Quinton estos deben superar una serie de requisitos de filtrado, depuración y estrictos controles sanitarios que convierten a estos productos en poco más que sal yodada disuelta en agua. Así lo especifica la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en una ‘nota interpretativa sobre los requisitos sanitarios para la comercialización de agua de mar’.

El debate está abierto ¿Son estos productos saludables? Expertos como Gemma del Caño lo tienen claro. "El agua de mar no es mejor, no cura, no hidrata (al revés), no tiene propiedades extra. Y si es Alimentaria, es agua normal. A precio de oro", declaraba en su cuenta de Twitter esta experta en calidad de la industria alimentaria. "Si dejáis de comprar chorradas, las dejaremos de fabricar", concluía Gemma del caño.

El agua de mar no es mejor, no cura, no hidrata (al revés), no tiene propiedades extra. Y si es Alimentaria, es agua normal. A precio de oro.

Porfa, que no os timen. Si dejáis de comprar chorradas, las dejamos de fabricar. Se ve que en lo de la ética y el criterio nos falta aún. https://t.co/Cn0G4KjX0r — Gemma del Caño (@farmagemma) July 14, 2019

Los expertos concluyen que beber agua de mar puede producirnos una intoxicación por motivos químicos debido a que estos productos pueden contener microorganismos patógenos o haber sido contaminados por vertidos.