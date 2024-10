El país que podría nacer pronto en Europa y que sería más pequeño que el Vaticano: "Musulmán"

La Ciudad del Vaticano es un lugar muy importante en la historia de la humanidad por muchas cosas. No solo por su importancia a nivel cristiano, por ser donde reside el Papa, el sucesor del apóstol Pablo, sino también por lo espectacular que es arquitectónicamente, con la Basilica de San Pedro siendo un punto importante para muchos turistas. Sin embargo, no es el único motivo por el cual es muy atractivo para mucha gente.

Y es que los más curiosos en geografía también se acercan a Ciudad del Vaticano por una razón: ser el país más pequeño del planeta. Porque, a pesar de estar incrustado en plena ciudad de Roma, es oficialmente un estado, con su jefe de estado (que no es el Papa Francisco) y su gobernador (que tampoco es Francisco). Con tan solo 44 hectáreas de tierra (menos de un kilómetro), 4 kilómetros de frontera y tan solo 618 habitantes fijos, es un microestado muy interesante para muchos.

ASÍ SERÍA EL NUEVO "ESTADO MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO"

No obstante, esa posición de ser el "estado más pequeño del mundo" se podría acabar pronto, con un nuevo país que también estaría en Europa, con una historia surrealista. No solo porque sería incluso más pequeño que el Vaticano, sino porque sería, literalmente, una especie de estado al estilo Vaticano... pero para los musulmanes. O, por lo menos, para una importante comunidad musulmana.

Esta es la propuesta que ha hecho el primer ministro de Albania, Edi Rama, de construir un microestado musulmán de la Orden de los Bektashi, y que la ha dirigido nada más y nada menos que a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este nuevo país estaría en la capital, en Tirana, y la idea es, literalmente, que sea un enclave soberano al estilo del Vaticano.

El clérigo Edmond Brahimaj, uno de los impulsores de esta iniciativa

El nombre de este país sería, tal cual, el Estado Soberano de la Orden Bektashi, y tendría solo 11 hectáreas de extensión, cuatro veces menos que la Ciudad del Vaticano. Y lo curioso no termina ahí, sino que también llega a sus normas. El clérigo Edmond Brahimaj, que es conocido por sus seguidores como Baba Mondi, ha dicho que las mujeres podrán vestir tal cual quieren y permitirá el alcohol. "Dios no prohíbe nada ya que nos ha dado la mente", ha dicho en declaraciones recientes.

EL PROBLEMA QUE TENDRÍA ESTA "NUEVA" NACIÓN: "IRÁN Y LA OTAN"

Y esto no es, sin más, una idea de una persona sin poder, sino que, efectivamente, ya está siendo sopesada por el Gobierno de Albania. ¿Y por qué? Porque el ejecutivo cree que, con este nuevo estado, se podría inculcar un mensaje de tolerancia con el islam que, en opinión de muchos en el país, es necesaria. "Debemos de cuidar este tesoro que es la tolerancia religiosa, y nunca deberíamos darlo por sentado", dijo Edi Rama hace un par de semanas.

El primer ministro de Albania, Edi Rama

Esto llega al punto en el que, incluso, Albania ya tiene un equipo de expertos legales redactando legislaciones, las cuales deberían de ser aprobadas en el Parlamento. Sin embargo, hay un asunto clave para que, efectivamente, este lugar sea un Estado oficial, y ese es el del reconocimiento de otros países. Si no, será como si no tuviese efecto. Por ahora, Rama ha señalado que unos pocos países, presuntamente sus vecinos balcánicos, han sido consultados, mientras que las naciones de la OTAN, como Estados Unidos, no lo han sido.

Y, en ese asunto, pueden encontrarse con un "enemigo" dentro del propio Islam: Irán. El país tiene muchos seguidores del Islamismo sufí, y se considera el "guardián" del Islam chíita, por lo que estaría en contra de que otro Estado que no estuviese controlado por ellos se hiciese con esta facultad de ser la casa del Islam. No es seguro que pueda salir, pero en los próximos años intentarán hacerlo realidad.