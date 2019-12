Omar Montes revela a quién votó en las elecciones generales y la respuesta no es la que esperas

La estrella de televisión y cantante, Omar Montes, ha revelado este miércoles a quién votó el pasado mes de noviembre en las elecciones generales que resultaron en la victoria socialista con prácticamente los mismos escaños que abril. Una respuesta que puede quedar muy alejado de la percepción que el público pudiera tener del artista, así como hábitos personales en los que asegura ser estricto.

En una entrevista en el diario El Mundo, al ser preguntado por a qué partido votó el pasado 10 de noviembre, la respuesta ha sido clara y concisa: “No. Los veo iguales a todos. Ninguno me da de comer”. Además, revelaba Omar Montes en la misma entrevista que, al contrario de lo que pudiera parecer, es “antialcohol y antidrogas”.

Recientemente el cantante ha revelado que pasará la nochevieja junto a Isa Pantoja y su hermano, Kiko Rivera, a pesar de haber revelado que no habla con la que fuera su expareja, pero sí con Kiko. “jJusto estaba hablando con Kiko (Rivera) para que fuera a pasarlas con él y con Isabel. Y le he dicho que sí. Así que me llevaré a mi familia. Nos vamos todos para Cantora”, confesaba el ganador de Supervivientes.

También habló en las últimas semanas en el programa Afterwork de Cadena100 donde presentó su single “Alocao”. En una entrevista con Jordi Cruz, Montes se abría sobre cómo dejó el mundo del boxeo, sus orígenes “humildes” en su barrio y sus inicios en el mundo de youtube y de la música.