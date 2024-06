La nutricionista Boticaria García avisa de lo que ocurre si cocinas con sartenes rayadas: "Si la arañamos..."

Son un indispensable en nuestra cocina. La usamos para freír, como plancha, incluso para cocinar algún guiso. En el mercado hay una oferta muy amplia con lo que elegir no se convierte en una tarea fácil. Antiadherentes, cerámicas, de diferentes tamaños... La premisa para comprar sartenes "es apostar por productos que se adapten a nuestros usos", explica la OCU.

No obstante, el correcto cuidado de estas herramientas es fundamental. De no hacerlo, estas acabarán rompiéndose, desgastándose o incluso rayándose. Y esto, aunque no lo creas de primeras, puede afectar a tu salud. Hace unas semanas, la doctora en Farmacia y nutricionista Boticaria García explicó a través de su cuenta de Instagram la importancia de cambiar los estropajos cada dos semanas.

"Se han hecho estudios analizando la porquería del hogar y el lugar de la casa donde más bacterias hay es en la cocina, concretamente en el estropajo", señaló en un vídeo. Las superficies lisas, como la del inodoro, son más sencillas de limpiar. Sin embargo, en el caso de los estropajos, la superficie porosa del mismo hace que retenga la humedad y se acumule ahí "la porquería" y "las bacterias". Ya partiendo de esta premisa y a raíz de este vídeo, la nutricionista avisa del error que cometes al cocinar con sartenes en mal estado o incluso rayadas.





Boticaria García avisa de lo que ocurre si cocinas con sartenes rayadas

Como decimos, y a raíz del vídeo del cambio de estropajo cada dos semanas (puedes verlo completo pinchando aquí), Boticaria García habla en esta ocasión de los estropajos de limpieza delicada. ¿Son realmente beneficiosos para el cuidado de nuestras sartenes?

"Pueden ser útiles porque si arañamos la sartén, que es una superficie delicada, en el rayajo se puede quedar la suciedad incrustadita para siempre", advierte. Y no solo eso, sino que también "pueden liberar partículas, que luego te las comes". Y es que llegados a este punto entra en la conversación el teflón, el material de las sartenes que evita que la comida se pegue y que en los últimos años ha sembrado el debate sobre si es tóxico o no.





"El teflón tiene muy mala fama, pero en realidad es un compuesto muy estable que no reacciona con casi nada y que no es peligroso para la salud, a no ser que lo calientes a más de 300 grados, que tampoco es algo que hagas en la cocina de tu casa todos los días", asegura la nutricionista. Por lo tanto, el problema no está en el teflón, sino más bien "en el material que se utiliza para adherir el teflón a la sartén, el PFOA".

Seguidamente, advierte que algunos estudios aseguran que precisamente el PFOA "podría ser peligroso para la salud". Sin embargo, desde julio del año 2020 está prohibido su uso en sartenes, de ahí la importancia de comprarlas "PFOA free".

Finalmente, la nutricionista concluye: "Mi consejo es que para las sartenes utilices estropajos de limpieza delicada. Hay que evitar los rayajos porque así tardas más en cambiar las sartenes y ganas en dinero y en salud".





La nutricionista Boticaria García alerta a los que toman yogures caducados

No es la primera vez que hablamos de los consejos que da la nutricionista en sus redes sociales. Hace unos días hablamos de lácteos, concretamente de yogures. La nutricionista recuerda que "hace 10 años" que los yogures no caducan. "Desde el año 2014 los yogures se pueden etiquetar con la leyenda fecha de consumo preferente", ha apuntado.

¿Esto qué significa? Que si no hay "signos evidentes de mal estado" y estos se han conservado correctamente, "igual que otros alimentos que estén marcados con fecha de consumo preferente, se pueden consumir una vez que ha pasado la fecha", ha señalado. Entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?

"Pues podrían ser varias semanas", ha subrayado, y es que no existe una "respuesta universal". "Va a depender del tipo de yogur. No es lo mismo un yogur natural como este, que uno que lleve trozos de fruta, de si se ha respetado la cadena de frío, si lo has llevado pronto a casa o lo has dejado en el maletero mucho tiempo... y ojo, que una cosa es que el yogur sea seguro y otra que si se pasa de fecha no pierda cualidades de sabor, de aroma, cualidades nutricionales...", continúa explicando la nutricionista.

Finalmente, asegura que el "mejor consejo" que puede dar a cualquier consumidor es que "te comas los yogures dentro de la fecha de consumo para disfrutar de todas sus propiedades", concluye.