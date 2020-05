Si nunca has salido a correr, vas a querer empezar a hacerlo

Preparados, listos, ¡ya!. Como si de una carrera se tratara, muchos esperan inquietos al pistoletazo de salida este sábado. Después de más de un mes confinados, unos días que a la mayoría se les han hecho eternos e interminables, por fin podemos salir a pasear o a correr.

Tras los kilitos ganados durante el aislamiento y las ganas que tenemos de salir de casa, ahora toca calzarse las zapatillas de deporte, aunque no hayas hecho ejercicio en tu vida, al menos eso tienen pensado hacer muchos. Para los que corrían y tienen la necesidad de volver a hacerlo o para aquellos que lo hagan por primera vez, aquí un listado de ‘temazos’ para recargar pilas y recobrar la energía perdida estos días.

1. Blondie- One way or another

Al parecer Debbie Harry le dedicó está canción a un ex novio suyo que tras no superar la ruptura de su relación, se volvió un poquito pesado.

"De una forma u otra, te voy a encontrar,/e voy a atrapar, atrapar, atrapar, atrapar…" Si traduces la letra de la canción, da bastante miedo. Suponemos que el mismo que tenía la cantante a su ex y que hasta le obligó a abandonar Nueva Jersey.

2.ABBA - Dancing Queen

Si no son horas para convertirte en la 'Reina del Baile', pues a correr con este tema de los suecos más internacionales

En junio de 1976, ABBA formó parte de una gala para festejar el matrimonio entre el rey Carlos XVI Gustavo y Silvia Sommerlath en la Ópera Real de Suecia. Allí fue donde se estrenó públicamente este ‘Dancing Queen’. Una canción que a pesar de la energía que contagia, en realidad es bastante melancólica, ya que habla sobre el paso del tiempo.

Ola Lager, que ya había trabajado con el grupo anteriormente, diseñó la portada del single, una de las favoritas del grupo. En ella aparecen luciendo ropa negra y sombreros blancos.

3. The Black Crowes - Hard to Handle

Hard to Handle, otro caso más en la historia de la música donde la versión supera, al menos en popularidad, al tema original.

Escrita por Otis Redding, y publicada un año después de su prematura muerte, alcanzó el número 1 en las prestigiosa lista Billboard, de la mano de Black Crowes.

Ha sido versionada por artistas como Tom Jones, hasta Radio Futura hacían su particular versión de este tema en sus directos.

4. Ramones- Blitzkrieg Bop

Compuesta por Tommy Ramone es uno de los himnos generacionales de los padres del punk.

Blitzkrieg es la táctica de guerra que utilizaba la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial, consistía en un ataque directo y rápido con el objetivo de destruir las defensas de los territorias invadidos y así ocuparlos lo más rápido posible. Su traducción al castellano sería algo así como "Guerra relámpago". El significado de esta canción no está muy claro, algunos fans dicen que la canción habla de la violencia, otros de las pandillas o simplemente de pasarlo bien. Lo que está claro es que es un tema cargado de energía para correr, y bien rápido.

5.Dover - Let Me Out

Pasado el verano del 2006 los madrileños Dover, aparecían en escena con este tema de electropop. Como ellos mismos han contado en alguna ocasion, fue Amparo Llanos (guitarrista principal y hermana de la vocalista del grupo), la que escribió esta canción, y como no disponía de grabadora se dejó un mensaje en el contestador de su teléfono móvil para grabarse y que la música no se perdiera este tema que sube la moral a cualquiera.

6.ACDC- Thunderstruck

En septiembre de 1990 AC/DC lanzó al mercado su duodécimo disco de estudio "The Razors Edge", un trabajo que, sin saberlo, incluía una de las canciones que más tarde sería de las más populares del grupo: "Thunderstruck".

Los hermanos Angus y Malcom Young crearon esta joya que llegó a los puestos más altos de las listas de éxitos de medio mundo. "Thunderstruck" ("Impactado por un trueno" en español) está construida sobre un pegadizo riff, uno de los más conocidos de hard rock. La canción habla del desenfreno, de vivir sin límites ni reglas.

El video musical fue grabado en la Academia Brixton de Londres un 17 de agosto de 1990 y al público que participó en él se le regaló una camiseta del grupo con el texto "AC/DC - I was thunderstruck".

7.Beastie Boys – Fight for your right

"Fight For Your Right”, incluido en su debut “Licensed to Ill”, producido por Rick Rubin, que por cierto hace un cameo en el vídeo clip. La canción es una sátira sobre el mensaje “fun all the time” tan de moda en otras canciones de hard rockers como Van Halen. Otra canción que te animará a la hora de hacer deporte.

8.The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling

Con solo escuchar sus primeros acordes te dan ganas de bailar, correr e incluso de que llegue el fin de semana. Este ‘I Gotta Feeling’ ha sido de los temas más exitosos de estos americanos.

Producido por David Guetta consiguió en su momento ocupar el primer y segundo puesto en el Hot 100 al mismo tiempo.

Producido por David Guetta consiguió en su momento ocupar el primer y segundo puesto en el Hot 100 al mismo tiempo.

9. Daft Punk- One More Time

«One More Time» es una canción realizada por el dúo francés Daft Punk, lanzada inicialmente como sencillo el 30 de noviembre de 2000 y después incluida en el álbum de 2001 'Discovery'. Contó con la voz del productor, cantante y disc jockey estadounidense Romanthony, modificada con Auto-Tune.

El vídeo de “One More Time” es un cortometraje de animación dirigido por Kazuhisa Takenouchi. Apareció en la introducción de la película Interstella 5555 y en los videojuegos Boogie y SingStar.

10. Fatboy Slim - Rockafeller Skank

«The Rockafeller Skank» es un sencillo editado en 1998 en el álbum 'You've Come a Long Way, Baby', del músico británico de big beat, Fatboy Slim, ex integrante de Housemartins. Casi siete minutos de electrónica y trip hop, así que tienes canción para correr un buen rato.





Pop, rock, música disco, electrónica... canciones que te pueden acompañar y hacer más llevadera la vuelta al deporte o al paseo.

