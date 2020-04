La playlist que te subirá el ánimo durante el confinamiento

Que la música es sanadora por todos es sabido, pero en estos días de confinamiento debido al coronavirus, es más bien un medicamento milagroso para cuerpo, mente y alma.

Después de la última prórroga del Gobierno del Estado de Alarma hasta el 26 abril y el probable avance de alguna más, aún nos quedan días para estar confinados en casa. Unos optan por ver series, otros por cocinar, a otros les da por arreglar los armarios, los hay que hacen deporte en casa y los que aprovechan todas las actividades culturales on line. Pero si algo está claro es que la música nos está acompañando estos días en casa para sobrellevar el aislamiento y que se ha convertido en protagonista principal para luchar contra el coronavirus.

Canciones optimistas que suenan en los balcones y ventanas de toda España. Letras, melodías y estribillos que suben el ánimo para que no decaiga en estos duros momentos en los que no podemos salir a ver a familiares ni a amigos. Aquí una lista de canciones que invitan al optimismo, a la esperanza, a no rendirse. Temas que nos darán fuerzas para afrontar los días que nos quedan en casa y que seguiremos bailando y escuchando cuando todo esto pase.

Esta playlist es apta tanto para poner en casa mientras realizamos cualquier tarea, como para poner desde tu balcón y subir el ánimo a tus vecinos.

1.RESISTIRÉ 2020

Sin duda alguna se ha convertido en el himno frente al coronavirus. La canción ‘Resistiré’ del Dúo Dinámico seimpre fue todo un símbolo de esperanza e ilusión que ahora cobra más vida y sentido que nunca. CADENA 100 estrenaba el pasado 1 de abril esta nueva versión en la que han participado más de 30 cantantes y 20 músicos que han querido aportar su granito de arena y recaudar fondos para Cáritas en esta lucha que nos toca a todos tan de cerca.

��Esta tarde a las 20.00h sonará la nueva versión del himno contra el coronavirus en CADENA 100. Sube el volumen de tu radio y aplaudamos todos juntos con ilusión ¡Graba a tu familia y sube el vídeo a redes #ResistiréCADENA100! pic.twitter.com/t5VZ89fryC — CADENA 100 (@CADENA100) April 1, 2020

Con más de 10 millones de reproducciones, suena en los balcones de toda España y resuena en las cabezas de todos nosotros.

2.I WILL SURVIVE- GLORIA GAYNOR

Cómo iba a faltar la gran Gloria Gaynor y su ‘Sobreviviré’ en esta lista, sería algo impensable. Una canción que parece no envejecer y que sigue siendo uno de los símbolos de la música disco que la diosa del soul grabó también en español. Han sido infinitas sus versiones como la indie rock que hizo Cake en 1996 o la que la banda holandesa Hermes House Band popularizó en el año 2000. Cuando suena el ‘lololololo’ la discoteca se viene abajo, así que a subir el volumen y a poner a bailar a todo el bloque.

3.PEOPLE HAVE THE POWER-PATTI SMITH

Ya lo decía Patti Smith, ‘el pueblo tiene el poder’ y vaya que si lo tiene y lo está demostrando. La madrina del punk compuso en los 70 este tema junto a su marido y también músico Fred 'Sonic' Smith', miembro de los MC5. Y esto es lo que dice su letra:

Pero mi sueño permaneció// bajo la forma de brillantes valles// Donde el conocido aire puro// abre mis sentidos nuevamente// Me desperté al grito// La gente tiene el poder

4.I'M A BELIEVER- THE MONKEES

¿Sabías que esta canción originalmente fue compuesta por Neil Diamond? Así fue, y alcanzó la popularidad en la versión de The Monkees en 1966.

La banda norteamericana Smash Mouth lanzó una versión del tema en 2001, como parte de la banda sonora de la película de animación Shrek. La versión que aparece en la película lleva la voz del actor Eddie Murphy, quien dobló al personaje que la interpreta al comienzo. El grupo Weezer también realizó una versión para la secuela de 2010. Más allá de versiones, la esencia del 'buenrollismo' está presente en todas ellas.

5.JOAN MANUEL SERRAT - HOY PUEDE SER UN GRAN DÍA

Hoy puede ser un gran día// Plantéatelo así// Aprovecharlo o que pase de largo// Depende en parte de ti...

Estas estrofas que nacieron en 1981 parece que fueron un mensaje lanzado al futuro; perfectas para recargar pilas de positivismo en estos días de aislamiento.

6. KATRINA & THE WAVES - WALKING ON SUNSHINE

Por muchos es conocido este marchoso tema de la banda Katrina & The Waves, un one-hit-wonder en toda regla, y que inicialmente estaba concebida como una balada, más cercana al new wave. Pero probablemente lo que no sepas es que este grupo ganó Eurovisión diez años después de este tema.

7.GOOD VIBRATIONS- THE BEACH BOYS

'Good Vibrations' catalogada en reiteradas ocasiones como una de las mejores canciones de todos los tiempos nació en 1966. Uno de sus autores y líder de la banda, Brian Wilson, se inspiró en una charla que tuvo con su madre cuando era pequeño. Ella le explicaba que los perros le ladraban a unas personas y a otras no, ya que estos últimos “les daban buenas vibraciones”. Fascinado con el tema muchos años después, escribió sobre esas buenas vibraciones junto a su primo y también integrante de la banda, Mike Love.

8. DON'T WORRY BE HAPPY- BOBBY McFERRIN

Bobby McFerrin, el hombre orquesta capaz de usar únicamente los sonidos que genera con su cuerpo para hacerse famoso más allá del jazz, creo este himno mundialmente conocido:

“En cada vida tenemos algunos problemas// pero cuando te preocupas haces que sean el doble” Don’t worry. Be happy.

9.OUR HOUSE-MADNESS

Ahora que estamos en casa, leemos en casa, cocinamos en casa, y estamos todo el día en casa... qué mejor que este 'Our House' del grupo Madness. Además de animar a todos a quedarnos en nuestro hogar, esta banda británica nos recuerda que es nuestro castillo, nuestra fortaleza, donde debemos permanecer para luchar contra el coronavirus.

10.VIVIR-ROZALÉN CON ESTOPA

El tema, que la albaceteña interpreta junto a Estopa, fue compuesto para CADENA 100 como himno del concierto Por Ellas contra el cáncer de mama y a beneficio de la AECC. Mujeres valientes, luchadoras y con muchas ganas de 'Vivir'.

Podríamos hacer una playlist interminable con canciones que invitan a reir, a soñar, a bailar... son tantas... que una y mil veces más, queda demostrado el increíble poder de la música.