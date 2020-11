El nuevo reto viral que arrasa en redes: ¿eres capaz de encontrar la oveja escondida entre las nubes?

Hay un nuevo reto viral que está arrasando en las redes sociales. Una manera muy original de desconectar de la vorágine informativa y estimular nuestra mente. Esta vez, se trata de localizar la oveja escondida entre las nubes. ¿Podrás conseguirlo?

Si has conseguido resolverlo a la primera puedes sentirte orgulloso. Por el contrario, si todavía no lo has visto podemos darte una serie de pistas. La fundamental es que solo necesitas bajar un poco la vista para encontrar a la oveja. Está oculta entre varias nubes blancas que lo complican absolutamente todo. La clave de la cuestión es que la cabeza del animal asoma por un costado de una de las nubes, por lo que deberás abrir muy bien tus ojos.

DESCUBRE LA SOLUCIÓN

Como te adelantábamos, se encuentra en la parte inferior derecha de la imagen. Un reto que hace que puedas agilizar tu mente y disfrutar de un rato agradable. Además, beneficiarás a tu salud, ya que es una buena forma de estimular tu cerebro y mantenerlo activo. No obstante, es normal que si este reto ha sido el primero... te haya sido difícil. Pero no te preocupes, con un poco de práctica tu agilidad se verá incrementada. Te convertirás en un as de los retos virales y todo serán ventajas para tu bienestar mental a medio y largo plazo.

Este reto ha visto la luz gracias a Facebook y ha dado la vuelta al mundo. Otro ejemplo más de la gran influencia que tienen las redes sociales en nuestro día a día.