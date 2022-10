Multan a un camionero con 240 euros por rascarse la espalda con un tenedor y las redes encuentran otro detalle

En el volante no cabe distracción alguna. Toda prevención es poca. No se recomienda ni manejar el GPS con el vehículo en marcha, ni sacar una brazo por la ventanilla ni otras circunstancias que puedan poner en riesgo tu seguridad y la de los demás. Por ello, es probable que si incumples alguna norma te multen. Es lo que le sucedió a un camionero de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) que asumió una multa por rascarse la espalda... ¡con un tenedor!

Ese gesto le ha costado 240 euros. La infracción se producía en mayo. Por aquel entonces, la multa era de 200 euros pero todavía no la ha apagado y el recardo de estos meses ha hecho que llegue a esa cantidad.

El camionero viajaba desde Sagunto (Valencia) con destino Pamplona con un camión de su empresa y fue interceptado por unos agentes de la Guardia Civil. En la multa, indicaron que se estaba rascando la espalda con un tenedor lo que provocó que se distrajese durante unos segundos de la carretera. Así justificaban los agentes la sanción. "Conduce sin la diligencia, precaución y no distracción necesarios para evitar todo daño propio o ajeno, arrascándose la espalda con un tenedor, desatendiendo por completo la atención permanente a la conducción". Arrascándose.





Ese término es el que ha llamado atención a las redes. El caso es que el transportista, en declaraciones a un portal regional manchego, aseguró que no se distrajo en la conducción y que se rascó "porque me picaba, paso muchas horas en el camión trabajando y no sabía que uno no puede ni rascarse".

Añadía que "los camioneros pasamos muchas horas conduciendo y tenemos necesidades comer, beber, rascarnos... con cosas normales que todo el mundo hace en sus casas y en sus trabajos, y no deberían ser objeto de multa".

La gran pregunta es: ¿pagará finalmente la multa? Veremos cómo evoluciona todo ello pero, sin duda, es una noticia que ha circulado rápidamente a través de redes sociales por el motivo por el que ha recibido esta sanción.

Le roban 153 cajas de ropa de su camión mientras descansaba en un área de servicio en Toledo

Este suceso también lo protagonizó un camionero. Hace escasos días, la Guardia Civil recuperó 153 cajas que contenían ropa, robadas en la madrugada del interior de un semirremolque, cuando su conductor hacía su descanso en un área de servicio de la autovía A-4.





A finales del mes de septiembre, en la madrugada, la patrulla de la Guardia Civil de Ocaña, recibió un aviso de la Central Operativa de Servicios 062(COS), informando que en la Autovía A-4 sentido Córdoba, en un área de descanso, un camionero había escuchado golpes en la parte trasera de su semirremolque, llegando a observar a cinco personas vestidas de negro huir a gran velocidad en un vehículo turismo.

Pasada una hora del primer aviso,el camionero volvió a alertar al Puesto de la Guardia Civil de Ocaña dando una descripción más detallada de los hechos, la patrulla acudió al mismo área comprobando que le habían roto el precinto del semirremolque y le habían robado cajas de ropa que tenía que descargar en un Centro Logístico de Illescas.