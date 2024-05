Se muda a Finlandia y no puede creer lo que encuentra al ir al supermercado: "Si esto estuviera en España..."

Ir al supermercado es una acción cotidiana que todos hacemos, independientemente del lugar del mundo en el que vivamos. Sin embargo, es muy distinto ir a hacer la compra en un país u otro. Mientras en España hay productos con alarmas para evitar sufrir robos, hay países donde el propio cliente pasa los artículos que compra, los paga y nadie lo revisa.

Es el caso de Finlandia. Allí hay supermercados que tienen un dispositivo con el que tú mismo escaneas los artículos que compras y los pagas. Así lo ha mostrado Ana Conrado, una joven española que vive en Finlandia y publica en TikTok múltiples vídeos contando cómo es la vida allí.

¿Por qué Finlandia sigue siendo el país más feliz del mundo?: "La corrupción tiene mucho que ver" El informe mundial de la felicidad de 2024 sitúa a Finlandia en lo más alto del ranking seguido de Dinamarca e Islandia Redacción COPE CataluñaBarcelona 28 mar 2024 - 09:03

"Siempre que me encuentro españoles me comentan que qué fácil sería robar si esto estuviera en España", comienza diciendo la joven, antes de mostrar cómo es ir a hacer la compra en este país.

Explica entonces que "tú llegas al supermercado, coges la pistola, coges un carrito de la compra y empiezas a coger: garbanzos, leche, cereales, tomate, cualquier cosa, vas cogiendo y cada vez que coges algo y lo metes en el carrito, tú pasas esta pistola que lee el código de barras y lo metes en el carrito".





"Cuando llegas al final, la pistola ha leído todo lo que tú en teoría has metido en el carrito y entonces directamente te pone pagar, pones la tarjeta en esa pistola, lo cobran, tú lo metes en bolsas de plástico y te vas a casa", añade la joven mallorquina.

Lo que más llama la atención de este sistema es que se confía en el cliente de forma total, algo que en España no podría ocurrir: "Todo el mundo me comenta lo fácil que sería meter cosas, no pasarlas por la pistola y luego llevártelo en la bolsa, si nadie te lo revisa". Sin embargo, en la mente de los finlandeses no entra ese concepto de robar.





Españoles en Finlandia

Esta joven mallorquina vive desde hace varios meses en Finlandia, donde trabaja como profesora. Ana comparte curiosidades del país a través de sus redes sociales, centrándose en sus impresiones acerca del funcionamiento de los colegios y de la docencia dentro del sistema educativo finlandés.

En uno de sus últimos vídeos, Ana Conrado ha compartido cuál suele ser el horario de los alumnos de los colegios en Finlandia. Una publicación que no ha tardado en hacerse viral y acumular gran cantidad de visualizaciones, y es que la joven cuenta un horario totalmente diferente al que estamos acostumbrados en nuestro país.

"Una de las cosas que más gustan es la cantidad de descansos que hay, aquí tienen todo el día descansos, cada vez que acaban una asignatura", desvela la profesora. Mientras que en España es frecuente que los descansos sean tras bloques de dos o tres asignaturas de una hora de duración cada una, según esta española en Finlandia las clases no llegan a la hora y tras cada una de ellas tienen 15 o 30 minutos de descanso.

Otra de las particularidades que explica la tiktoker es que cada clase tiene su propio horario, "no es como un colegio español que todos empiezan y terminan a la misma hora". Ha enseñado cómo es el horario que tienen sus alumnos, el equivalente en España a 5º de Primaria: "Los lunes empezamos a las 10:00, entonces no tenemos que madrugar. Tenemos 45 minutos matemáticas y seguido inglés pero solo media hora, luego se van a comer", detalla la joven.