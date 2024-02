Una española se muda a Japón, alquila un piso y esto es lo que encuentra en el baño: "Necesita instrucciones"

Una máquina expendedora de platos de comida, un espejo con instrucciones o un cuarto de basuras superestricto. Estas son algunas de las cosas que han "dejado en shock" a una joven española que se ha mudado a vivir a Japón.

'Nuriape', como se llama en su cuenta de TikTok, ha compartido un vídeo en la red social enseñando el gran choque cultural que ha encontrado al cambiar de país y ya cuenta con más de tres millones de visualizaciones.

Reconocimiento facial

El primer aspecto llamativo lo encontramos nada más entrar al edificio y es que la puerta se abre sola a través de un sistema de reconocimiento facial.

"Me coge la cara, se abre la puerta, llama automáticamente el ascensor y cuando entras está pulsado el piso en el que vivo porque te reconoce la cara, el piso donde vives y se marca automáticamente sin tocar", explica la joven mientras enseña como accede al edificio y al ascensor del mismo.





Máquinas expendedoras

En una de las zonas comunes, hay varias máquinas en las que puedes adquirir comida. "Después hay máquinas expendedoras en el portal, pero es que aquí además hay estas que tienen literalmente comida, unos espaguetis boloñesa, por ejemplo. Tienes una aplicación, lo pagas, esto se te abre y ya coges lo que tú quieras, como si te quieres llevar media nevera". Es decir, toda una despensa a tan solo unos pasos de casa y la que puedes incluso bajar en pijama.





Un sistema de basuras muy estricto

A la hora de tirar la basura, no cuentan con varios cubos en la puerta como ocurre en España. Cada edificio dispone de un cuarto de basuras muy grande para clasificar las distintas cosas que tires.

"En este caso, donde vivo yo, es toda esta sala en la que tú tienes que ir separando la basura. Tienen un sistema de reciclaje súper estricto y esto lo van recogiendo prácticamente todos los días. Aquí, por ejemplo, tienes que separar la el plástico de la botella y los tapones y poner la botella lavada, tienes que lavarla por dentro y tirarla ahí cuando esté limpia y aquí los cartones que tienes que ponerlos así planos", explica Nuria, mientras muestra los desperdicios que hay acumulados actualmente y su sorprendente orden.

Almacenaje para paquetes

Por otro lado, no tienes que preocuparte si has pedido un paquete y no vas a estar en casa. "Si a ti te traen un paquete y no estás en casa no te preocupes porque tienen todo este sistema de almacenaje en el que tú en esta pantalla pones tu número de habitación, pasas tu tarjeta y se te abre automáticamente el locker en el que esté tu paquete tú lo coge sí ya está", cuenta la joven.

Mandos e instrucciones

Por último, nos colamos en el apartamento del edificio japonés. "Aquí la luz de las habitaciones principales normalmente se enciende con este mando, no con interruptores de pared, es decir, con este mando que está en japonés, tú puedes encender o apagar la luz principal y además puedes ajustar la calidez de la luz, la intensidad, un poco de todo", explica.





Además, el mando cuenta con "un botón que brilla en la oscuridad, es para que pongas la luz mínima cuando estás dormida y quieres ir al baño, por ejemplo". Y es que, como ella misma ha comprobado, "les encantan los mandos y todos en japonés, no van a estar en ruso..."

Algo similar ocurre con las instrucciones, están presentes en todos lados: "De cómo abrir un pestillo, como funciona la puerta de la ducha, como utilizar el váter, te digo los váteres de aquí necesitan un manual de instrucciones, el fregadero, hasta la puerta del espejo..."