TUTORIAL | El truco definitivo para guardar bolsas de plástico en mucho menos espacio

No faltan en ninguna casa. Y se pueden contar por decenas e incluso por cientos. Hablamos, como no podía ser de otro modo, de las bolsas de plástico. Aunque resulte extremadamente cómodo y rápido hacerlas una "bola" con las manos y apretujarlas, la mejor opción para almacenarlas no es esa ni de lejos. Ocupamos mucho más espacio así y se deterioran muy fácilmente al quedar tan arrugadas. Por ello, en esta nueva entrega de tutoriales COPE, te enseñamos paso a paso lo que debes hacer para conseguir guardar mejor que nadie las bolsas de plástico de tu hogar.

Recuerda que es sumamente importante que conserves bien las bolsas de plástico y que las reutilices siempre que puedas para evitar la contaminación del medio ambiente. Ya sea para tenerlas a tu disposición para cualquier menester, o para lo más habitual que hacemos todos, ir a la compra, reutilizar las bolsas de plástico son una regla fundamental para cuidar de nuestro planeta. Comencemos con el tutorial.

Alisa la bolsa y dóblala dos veces por la mitad

Lo primero que debes hacer es alisar la bolsa todo lo que puedas. Basta con que la coloques sobre una superficie plana y la estires muy bien. Puedes ayudarte de las manos para alisarla mucho mejor y eliminar todas las arrugas que puedas. Una vez la tengas lista, debes doblarla por la mitad dos veces, hasta que te quede muy delgada y con las asas hacia arriba. Es crucial que intentes que los extremos coincidan siempre para garantizar que salga perfecto el truco.

Dóblala desde el extremo inferior en forma de triángulo hasta las asas

Una vez lo tengas listo, comenzamos la parte clave del proceso. Debes realizar triángulos plegando la bolsa sobre sí misma. Hay que repetir el proceso hasta que nos quede una parte de ambas asas libres. Con estas, bastará que las envolvamos sobre cada lado del triángulo para asegurarnos de que la bolsa quede completamente plegada y lista para su uso en cuanto la necesitemos.

Bolsa de plástico lista para ser guardada en mucho menos espacio hasta su próximo uso

Como has podido comprobar, pasar de una "bola" arrugada a un triángulo que ocupa tres veces menos espacio es tan sencillo como hacer un poco de "papiroflexia" u origami con la bolsa. Cuando lo repitas unas cuantas veces, ¡no podrás evitar hacerlo con cada bolsa que entre en tu casa!