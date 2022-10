El motivo por el que una señora ha parado un bus durante media hora en Madrid: "Esto es muy fuerte"

Muchas veces la red social Twitter nos abre muchas ventanas hacia la realidad más cercana de las personas. Cada perfil se convierte en un reportero que está a pie de calle gracias a los teléfonos móviles, que permiten captar instantáneas o vídeos de la actualidad más inmediata. Las noticias pueden ocurrir en el supermercado, en las plazas o en el transporte público, como en el caso de esta historia.

Un autobús de la Comunidad de Madrid puede ser un lugar anodino, pero también puede ser un espacio que dé lugar a historia tan extravagantes como esta. En lugar donde caben alrededor de 80 personas, aunque no siempre circule a plena capacidad, que una de ellas sea capaz de ser la protagonista de un evento tan impredecible y fuera de lo común como este, es sorprendente. Por eso, la inexplicable reacción de esta persona que ha provocado reacciones negativas entre los pasajeros que fueron retenidos. se ha vuelto viral.

Una acción que desató la desesperación

El tweet en cuestión explica cómo una mujer ha pedido una hoja de reclamación para interponer una queja porque el autobús que quería tomar se ha retrasado diez minutos. En la redacción de la misma, la señora empleó alrededor de media hora, mientras el vehículo permanecía parado y hacía retrasar aún más la salida de este.

En el vídeo del tweet se puede escuchar la desesperación de los pasajeros que permanecen en el autobús a la espera de que la señora entregue la hoja cumplimentada. Otra mujer le dice que se baja y "se espere a subir al siguiente" mientras rellena el papel. "No me da la gana", replicó la protagonista. Y añadió: "Estoy en mi derecho de reclamar". Otro señor dijo que estaba en su "derecho de llegar a casa" porque estaba pagando lo mismo que todos.

porfavor lo que me acaba de pasar… se ha subido una señora al bus y como ha llegado 10 minutos tarde le ha pedido una hoja de reclamación al conductor y ha parado el bus media hora y todos desquiciándose mientras ella servía coño redactando su biblia que no paraba de escribir pic.twitter.com/b2HlTm3quj — venenosa (@latatarosalia) October 18, 2022





La mujer trató de zafarse de las culpas arguyendo: "Será este señor el que no quiere arrancar". Según ha replicado uno de los usuarios en las respuestas del tweet, el protocolo indica que los conductores no pueden arrancar hasta que se haya terminado la redacción de la reclamación, lo que significaba que mientras la señora estuviera escribiendo, no se podía salir.

Un hombre rechazó la explicación de la mujer y le espetó: "Claro, la culpa es del conductor". "Esto es muy fuerte", se alcanza a escuchar a la protagonista.

Otro suceso en los autobuses de Madrid

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años que ha secuestrado un autobús interurbano con viajeros en la localidad madrileña de Collado Villalba, ha golpeado al conductor en el pecho, ha llegado a coger el volante y ha desviado su recorrido hasta llegar al intercambiador de Moncloa, en la capital.





Fuentes de la Jefatura Superior de Policía han explicado a EFE que la sala del 091 ha recibido a las 13.05 horas de este miércoles una llamada alertando de que un hombre había subido a un autobús y había amenazado a su conductor y a los viajeros.

Su destino era la localidad de Majadahonda, pero el joven, de origen marroquí, ha obligado al conductor, tras golpearle, a que siguiera por la A-6 hasta el citado intercambiador. Cuando ha llegado allí, el joven, que no portaba arma alguna, ha intentado darse a la fuga, no sin antes golpear a una de las viajeras cuando se apeaba y a quien ha arrebatado 50 euros.

Su intento de huir lo han frustrado los agentes de la Policía Nacional, que ya le estaban esperando. Los servicios sanitarios del Samur-Protección Civil y del SUMMA 112 se han desplazado también hasta el intercambiador, donde han atendido a ocho personas, entre ellas al conductor, por ataque de ansiedad. Ninguna de ellas ha necesitado mayor atención y todas ha sido dadas de alta en el lugar.

Fuentes policiales han indicado a EFE que todos los indicios apuntan a que no se trataba de un secuestro premeditado y no descartan que el joven, que solo quería llegar a Madrid, sufra algún tipo de trastorno.