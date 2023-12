El motivo por el que una joven vasca se traga un cepillo de dientes y acaba en el hospital: "Surrealista"

Las redes sociales tienen el poder de descubrirnos historias muy particulares. La protagonista de este relato puede dar cuenta de ello. Es de Galdakao (Vizcaya) y todo comenzó cuando sintió que se atragantaba al comer unas lonchas de pavo cocido.

Ante esta circunstancia, tomó cartas en el asunto, planteó una solución y ya te adelanto que fue peor el remedio que la enfermedad. Su idea fue utilizar un cepillo de dientes para sacar el jamón que se le había quedado 'cruzado' en la garganta. Y ese cepillo, que tiene más de 20 centímetros de longitud, se le acabó quedando en el esófago.

Como te podrás imaginar, tuvo que acudir a urgencias. Le extrajeron el objeto sin problemas y todo quedó en un susto. El suceso es cuanto menos surrealista y, por este motivo, ha circulado como la pólvora a través de redes sociales, convirtiéndose en viral.





La propia joven trataba de quitarle hierro al asunto y bromeaba en el vídeo que compartir en su perfil de Instagram. "Creo que a partir de ahora seré conocida como la chica del cepillo". Y seguro que la anécdota la recordará durante muchísimo tiempo.

En ese post, pueden leerse todo tipo de comentarios. "Que alegría que estés bien, pero ahora me parto de la risa", "¡Chiquilla, qué susto! Eres muy creativa", "Cuando me limpie los dientes me acordaré de ti", "Menos mal que todo ha quedado en un susto" o "No me lo puedo creer. Menos mal que se ha quedado en una anécdota".





De hecho, entre todos estos mensajes, destaca lo que le decía una usuaria. Le pedía que, lo ocurrido, le sirviese de enseñanza. "Espero que seas consciente de que estás viva y has tenido muchísima suerte. No banalices y hagas viral como solución a un accidente tan desafortunado meterse lo primero que sea, es un tema muy serio. Si fueses mi hija te diría que aproveches esta segunda oportunidad para enviar vídeos de primeros auxilios, que son tan necesarios", decía esta usuaria a la joven.

Esta historia, como la anterior, también circuló rápidamente a través de redes sociales. En este caso, un joven de Vigo se quejó por lo que hizo un vecino suyo. Contamos el relato en 'Mediodía COPE'.

Lo curioso es el modo en el que respondía la persona que se supone que molestaba a este chico. Fue a través de una carta.





"Soy el pianista que lleva algo más de dos años molestándoles. Sin yo saberlo. Prometo que pensé que no se oía". Así empieza la misiva que Peter Jensen, pianista y compositor, le ha dejado a los vecinos en el portal, después de que uno de ellos se quejara de sus ensayos.

"Procuraré tener más cuidado y no duden si puedo hacer algo más o cualquier otra cosa, que siempre les atenderé con absoluta educación y empatía. Y hasta simpático soy. Si en algún momento quieren escuchar mejor, pueden pasar, que hay muchos asientos muy cómodos para sentarse un rato y escuchar música en directo. Traigan cervezas", remató en esa invitación que, para muchos, es una auténtica genialidad.

