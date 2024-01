Si eres una persona de paladar dulce, lo más posible es que no hagas otra cosa más que esperar a que llegue el momento del postre. No importa que sean unas natillas, brownie de chocolate, tarta de la abuela o incluso tarta de queso.

Cuando salimos a comer o a cenar, independientemente de la compañía, si eres de amantes del dulce, lo más posible es que antes de decidir los primeros y segundos platos, ya tengas la vista puesta en los postres y en la carta. Llegados a este punto, también es probable que ni siquiera sepas qué hay para endulzar el paladar por un simple motivo: los postres no están incluidos en la carta de la comida. Al contrario, en la mayoría de los restaurantes suelen estar en una carta aparte que solo nos permiten ver cuando hemos concluido con los platos principales. No obstante, y aunque no lo creas, esto tiene un porqué.

Una experta desvela el motivo por el que los restaurantes separan los postres de la carta de comida

Se llama Blanca y es consultora de marketing para marcas. A través de sus redes sociales, la experta trata de divulgar sus conocimientos y en esta ocasión lo ha hecho precisamente sobre las estrategias de los restaurantes. De hecho, asegura que los restaurantes "te manipulan". Ha sido a través de su cuenta de TikTok @tuefectomariposa.

"Piensa en la última vez que fuiste a un restaurante estilo buffet. ¿Qué era lo primero que te encontrabas nada más llegar? Los postres", señala en primer lugar la experta. Una premisa que no se repite "cuando vas a un restaurante a la carta", donde suelen estar en cartas separadas. Es decir, separan los platos principales de los postres. "No es casualidad", apunta.





A continuación explica que "en un restaurante tipo buffet, lo que les interesa es que comas lo menos posible. Al fin y al cabo, ellos para cobrar lo mismo comas lo que comas". Cuando en este tipo de negocios ponen los postres al principio, explica, "tú los ves y vas a pensar: "Qué buena pinta, tengo que dejarme un hueco para el postre". Entonces lo más probable es que, inconscientemente, cuando vayas a coger comida, comas un poco menos porque te estás acordando del postre", agrega.

En un restaurante a la carta "pasa todo lo contrario", señala. "Cuando estás pidiendo comida, no quieren que estés pensando en el postre. Por eso los ponen en una carta separada. Cuando vayas a presentar tus productos, recuerda esto: el orden importa y mucho", concluye.





Un cliente comparte la carta de postres de un restaurante y se hace viral

Las cartas a veces no son siempre lo que imaginamos. Y también puede ocurrir que después de que haya transcurrido toda la comida, llegue la carta de postres y nos sorprendamos al leerla. Una usuaria de la red social X compartió hace unos meses una fotografía de la carta de los postres, cuya traducción se ha hecho viral.

"Estoy llorando, increíble". Es el sencillo mensaje escrito, junto al que se puede ver adjunta una fotografía de la carta de los postres caseros del restaurante. No, no hay que fijarse en el precio, sino en el producto en cuestión, sino más bien en la traducción del mismo postre.

Un mil hojas de tocino de cielo, aparece traducido del inglés como "a thousand sheets of bacon from heaven". En España, el tocino de cielo es un postre típico elaborado a base de huevo caramelizado con azúcar con mucha carga histórica. En este caso, la traducción sería de forma literal "mil hojas de bacon del cielo".





"Os juro que lo acabo de ver en el menú de un restaurante y de sacar esta foto entre lágrimas, no puedo más", agregó la joven. Eso sí, la historia no acaba aquí: "La secuela", agregó de nuevo. En la segunda imagen que compartió, a "fruta del tiempo", se le da una traducción literal: "Fruit of time".