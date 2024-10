El mercado del combustible en Canarias, a análisis: así oscila el precio y los hábitos de consumo de los conductores

Pasar por al lado de una estación de combustibles y mirar el precio. Es un gesto cotidiano, que todos hacemos y que, seguro que lo has notado: cada vez nos toca más el bolsillo. El precio se ha incrementado. En COPE Canarias hoy hemos querido analizar la situación de este indicador económico, tanto para particulares, como para los profesionales del sector. Comenzando por los precios. Hoy, en Canarias, el litro de gasolina va -en una mayorista- de entre el 1,31€ en Fuerteventura al 1,15€ en Lanzarote. Y, si miramos el diésel, del 1,22€ de Tenerife a, lo mismo, 1,15€ en Lanzarote. En cambio, cuando entramos en establecimientos low cost, la cosa cambia. Una estación en Arrecife registraba el 1,08€ el litro de gasolina.

El dato es que 7 de cada 10 personas en Canarias ya ha repostado o lo hace regularmente en gasolineras low cost, de bajo precio. Entonces, ¿Qué diferencia hay entre una estación normal y una de bajo precio? ¿Será la calidad del combustible? Pues, además de la cantidad de aditivos que se completan en las gasolineras normales, también entran otros factores, como que en las de bajo coste, normalmente, es autoservicio, y, por tanto, no hay casi gasto de personal.

Aun así, si se siguen las indicaciones, no debería ser nada perjudicial para el vehículo, tal y como ha afirmado Francisco Santana, propietario de la empresa de distribución de combustibles 'Santana y Domínguez': “Deben cumplir con la normativa de aditivos que pide Europa. Ellos tienen menos gastos porque no tienen personal. Cogen una parcela y plantan allí el depósito, nada más”. Al ser preguntado por la seguridad de los conductores, Santana responde: “No puede ser que alguien entre en el establecimiento fumando o realizando cualquier tipo de práctica peligrosa. Se necesita más regulación”.

LOS TRANSPORTISTAS, ATENTOS AL PRECIO

Un céntimo puede ser una gran diferencia. Tal vez no para el usuario estándar, pero sí para los profesionales del sector del transporte. Domi, por ejemplo. Es un taxista de Santa Cruz de Tenerife. Ya lleva varios años de recorrido profesional. Ha contado que aquello de ir dando vueltas para subir a clientes, ya no es rentable: “Cada vez más, los compañeros optan por quedarse en las paradas. Hay veces que no cabemos. Todo ha cambiado, también nuestro trabajo diario, con el aumento del precio del combustible”.

PICARESCA EN EL MERCADO

También hay truco en el mercado del combustible. Por ejemplo, lo han comprobado los vecinos de la isla de Lanzarote. Allí, recientemente, se ha instalado una suministradora de bajo coste. El efecto ha sido que el precio del carburante ha bajado en toda la isla, como reconocen algunos habitantes de la capital conejera: “Hay muchos intereses detrás del precio. Resulta que la subida no era causada por la crisis de la guerra en el este de Europa”.