Momentazo: Brad Pitt y Jennifer Aniston se abrazan entre bambalinas en un reencuentro muy emotivo

Brad Pitt y Jennifer Aniston fueron dos de los ganadores hoy de los premios del Sindicato de Actores (SAG), pero, además, fueron las estrellas de las redes sociales por los momentos que compartieron juntos y que recordaron por qué eran una de las parejas más populares de Hollywood. Pitt se hizo con el premio al mejor actor de reparto de una película por "Érase una vez en... Hollywood", mientras que Aniston se anotó el galardón a la mejor actriz de una serie dramática por "The Morning Show".

Varias fotografías de la 26 edición de los SAG, que se celebró hoy en el Shrine Auditorium de Los Ángeles (EE.UU.), causaron sensación en Twitter al mostrar a los dos actores muy alegres y celebrando juntos sus premios detrás del escenario. Además, un vídeo que tuvo mucho eco en las redes sociales mostró a Pitt viendo con muchísima atención y en una televisión el discurso que Aniston estaba dando en esos momentos tras recoger su reconocimiento.

Brad Pitt watching Jennifer Aniston win her award has us dead? Dying? Done? #SAGAwards pic.twitter.com/0va14ZoNn8