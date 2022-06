Estas son las horas a las que se registran las temperaturas mínima y máxima del día: no son las que creías

Nos queda ola de calor para rato con temperaturas que aunque no se consideren de récord, nos están complicando el día... y la noche, porque sorprenden las temperaturas máximas que este domingo llegaron a los 43 grados en Almadén (Ciudad Real) o en Andújar (Jaén) pero también las mínimas muy elevadas, que no han bajado de los 27ºC en Cabo de Gata (Almería) ni en Osuna (Sevilla). También se han registrado noches tórridas o ecuatoriales -en las que el termómetro no baja de los 25ºC- en Plasencia y otros puntos de Extremadura, así como en Cádiz y tropicales con mínimas por encima de los 20ºC- en puntos de Barcelona, Mallorca, Málaga, Huelva, Toledo, Cuenca o Segovia.

En los próximos días, advierte en COPE.es Irene Santa, física y meteoróloga de eltiempo.es "seguirá habiendo noches tropicales en gran parte del mapa, incluso se podrían "registrar noches tropicales en zonas menos habituales que en las costas como Castilla y León, Aragón, el sur de Navarra o el interior de Cataluña".

TEMOR A LAS MÍNIMAS

Cuando hablamos del tiempo miramos con especial preocupación las noches ya que el calor es uno de los principales enemigos de nuestro descanso. Para saber cómo se presentan, nos solemos fijar en las temperaturas mínimas, "los valores más bajos diarios que se registran entre las 0 y las 24 horas en cada punto, es decir, el momento más frío del día", explica Irene Santa.

La mínima puede darse a otras horas en ciertas circunstancias que lo favorezcan

LA HORA MÁS FRÍA

No obstante, la temperatura mínima "en ningún caso se refiere a una hora fija", aclara Irena Santa. Pero sorprende la hora a la que se suele producir. "La temperatura mínima no se suele dar durante la noche ni durante la madrugada, sino poco después de que salga el sol a primera hora de la mañana, tras el enfriamiento nocturno".

Sin embargo, la mínima también puede darse en otro momento del día, como cuando hay un brusco cambio de tiempo. "En invierno si a lo largo del día llega una masa de aire frío, pueden llegar a darse temperaturas más bajas que las de primera hora".

¿Y LAS MÁXIMAS?

Al igual que sucede con las temperaturas mínimas, las máximas corresponden al momento más cálido del día y tampoco tienen hora fija, "resultan del valor más alto que se registre en el intervalo de las 0 a las 24 horas".

La máxima "no suele corresponderse con el máximo de insolación solar, sino que lo más habitual es que suceda durante la tarde" y varía según la época del año. "En primavera suele darse a primera hora de la tarde, mientras que en verano suele registrarse en torno a las 17-18 horas".

