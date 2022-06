El dermatólogo Vicente Alonso avisa del riesgo que pueden correr tus hijos en verano: "El error más peligroso"

Belleza y salud van de la mano. porque el cuidado de nuestra piel va más mucho más allá de los tratamientos meramente estéticos. En este sentido la Academia Española de Dermatología y Venereología ha aunado ambos conceptos con una campaña que impacta “La piel no es moda. One Skin Collection", para la que ha creado una original 'línea' de complementos de moda fabricados con diferentes afecciones cutáneas.

"La piel es el órgano más grande del cuerpo, muy cambiante y dinámica, al igual que la moda, que por su parte también es extremadamente visible", señala a COPE Cool el dermatólogo y portavoz de AEDV, el dermatólgo Vicente Alonso. Sin embargo existe una diferencia crucial entre ambas; "la piel es única y para siempre y no la podemos cambiar".

El problema es que muchas veces se nos olvida y tratamos a nuestra piel como un artículo de moda sin ser conscientes de que si la maltratamos, "podremos sufrir consecuencias importantes para la salud".

Cuídala, no la 'mal-trates', recomiendan los dermatólogos, pero ¿cómo y cuánto mal la tratamos? “Si bien hay un sector de la población que cada vez la cuida más, en general se maltrata no protegiéndola adecuadamente del sol, cuando no nos revisamos los lunares o las manchas o cuando no acudimos a evaluar un problema demotológico". De hecho, recuerda el doctor, "hay quien sufre en silencio problemas como la alopecia, la dermatitis o la psoriasis".

También se maltrata cuando nos exponemos a tratamientos estéticos para problemas de la piel "con personas o centros que no son dermatológicos y sin un diagnóstico previo correcto".

Es por ello que la AEDV, haya creado esta campaña que pone el foco en una colección ficticia de complementos asociados a diferentes afecciones de la piel; unas zapatillas melanoma, tarjetero rosácea... "Nose trata de ser alarmante, solo de poner énfasis en que la gente se cuide".

ZAPATILLAS MELANOMA

Nos detenemos en "zapatillas melanoma". Hay cierta alarma social debido al aumento de casos de este tipo de cáncer, que cobra especial relevancia en esta época del año en la que estamos más expuestos al sol. Y es que melanoma y sol van de la mano. “Es el que más relación tiene con el medio ambiente porque no nos protegemos adecuadamente, de hacerlo aumentaría la esperanza de vida". Los datos ponen los pelos de punta; la incidencia de melanoma ha aumentado un 50%, cada 9 minutos fallece una persona de cáncer de piel, algo muy a tener en cuenta de manera especial en España por ser "una zona con alta exposion solar".

Además, en ocasiones las manchas que aparecen en la piel son tratadas "inadecuadamente con cosméticos o láser" antes de ser diagnosticadas. "Sucede con casi un 10% de los léntigos malignos -melanomas que aparecen generalmente en la cara- y es algo alarmante". "Una mancha o un lunar que cambia, requiere una visita al dermatólogo para que determine si se puede tratar de una forma u otra".









EL ERROR MÁS PELIGROSO CUANDO TOMAMOS EL SOL

El doctor Vicente Alonso tiene claro que el error más peligroso que cometemos cuando nos ponemos al sol en verano y que favorece enfermedades graves como el melanoma consiste en “no proteger adecuadamente a nuestros hijos" . "Las quemaduras en la infancia y en adolescencia son las que más resultados negativos tienen a la hora de la aparición de cáncer de piel en la edad adulta".

Debemos cuidar de ellos pero también de nosotros, manteniendo unos hábitos saludables que mucha gente incumple "respetando las horas centrales del día, protegiéndonos adecuadamente, repitiendo la aplicación crema solar después de bañarnos, llevando una indumentaria apropiada -gorro o camisas- o utilizando una sombrilla". "La gente se da vuelta y vuelta para tostarse y eso es peligroso, la piel tiene memoria".

Paradójicamente, concluye "se quiere estar moreno por estética, pero al final esa piel se va a manchar y van a aparecer más arrugas".





Young,Woman,Sunbathing,Near,The,Sea.