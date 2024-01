Un mexicano sale en bici y lo que ocurre después pasa a la historia en Google Maps: "No puede ser real"

La aplicación Google Maps sigue haciendo de las suyas. De entre millones de imágenes que el gigante de los buscadores requiere para hacer funcionar sus herramientas de geolocalización, como Street View, algunas llaman la atención por su contenido. Esta vez se trata de un vídeo que se ha publicado en las redes sociales y que muchos han calificado de "una joya". La escena llama poderosamente la atención, pues las fotografías van mostrando el desarrollo de la escena.

Un mexicano sale en bici y lo que ocurre después pasa a la historia en Google Maps

La escena en cuestión ha ganado mucha repercusión en la red social X en las últimas horas. Ha tenido lugar en la ciudad de León, una ciudad en el estado mexicano de Guanajuto. El usuario @ElChocoflan compartió precisamente el vídeo, en el que se puede ver la secuencia de la imagen. "Google Maps es una joya", escribe.





A continuación, hay exactamente tres imágenes. En la primera de ellas puede apreciarse a un hombre montar en bicicleta. A continuación, moviendo la imagen hacia la izquierda, en el lugar donde confluyen estas dos calles, puede apreciarse a lo lejos a una segunda persona, también en bicicleta. La tercera imagen muestra el momento en cuestión: ambas bicicletas se encuentran en el cruce y los dos hombres chocan.

En la fotografía, puede verse a ambos en el suelo.





El mensaje se hizo rápidamente viral y recibió decenas de comentarios. "¿Dónde queda para buscarlo?", preguntan los más curiosos. Otros, sin embargo, no pueden dar crédito: "No puede ser real", "Creí que lo iban a robar" o "Muero por saber qué pasa en la siguiente cuadra" son solo algunos mensajes de los más divertidos. No obstante, la mayoría de las respuestas son risas.

Tu casa aparece en Google Maps: ¿cómo puedes proteger tu privacidad?

Otra de las funciones que le han otorgado bastante popularidad a la página en sí, es el hecho de poder transitar cualquier lugar del mundo desde el sofá de tu casa, ofreciendo la mayor cercanía posible al emplear la aplicación.

No obstante, es necesario destacar que este uso que hacen ciertas personas a la hora de transitar o visitar lugares que de primeras no pueden hacerlo, provoca que algunas personas celosas de su intimidad, se quejen al no querer ver su casa plasmada en una foto por Internet gracias a Google.

Esto ha provocado que la empresa haya tomado la decisión de pixelar el hogar de las personas que se quejen y de esta manera, poder preservar su intimidad ante cualquier mirada indiscreta que haya en la red.





Los pasos que se deben de seguir para poder conseguir que Google elimine nuestra casa son los siguientes.