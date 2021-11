El método para limpiar el exterior de una sartén quemada sin tener que fregarla

Suele ser uno de los mayores quebraderos de cabeza dentro de la cocina. Cuando pasa un tiempo y con el uso prolongado tanto de sartenes como ollas comienzan a aparecer manchas y quemaduras en el exterior de las mismas que dejan un tono anaranjado y sucio. No son pocos los que se dejan los dedos y las manos apretando con el estropajo a conciencia para hacerlas desaparecer con el mismo agua y jabón con el que limpiamos el interior. No obstante, hay un método mucho más sencillo, rápido, efectivo y que no precisa ni si quiera de lavarlas.

Se trata del método que ha mostrado un usuario de TikTok, cuyo vídeo se ha vuelto viral en los últimos días y en el que, en apenas unos segundos, puede verse cómo, con el uso de sólo 5 ingredientes, deja una sartén como nueva, con un color metálico reluciente. Un vídeo que ya han compartido casi 700.000 personas y que ya han visto, al menos, 4 millones de usuarios que le han dado a 'Me Gusta'.









El truco para limpiar las quemaduras de las sartén



El usuario Ramdeep.osahan ha sido el encargado de publicar las imágenes, en las que muestra el exterior de una sartén, completamente requemada y de un color anaranjado. Ante la imposibilidad de limpiarlas con un estropajo, el perfil de TikTok usa cinco ingredientes: sal, bicarbonato sódico, jabón líquido de lavavajillas, servilletas y vinagre blanco. Aplicamos en primer lugar los tres primeros elementos, mientras que las servilletas de papel se aplican un total 7 o más, de una en una, cubriendo toda la base de la sartén. Eso sí, previamente debemos haberla colocado boca abajo, antes de espolvorear la sal y el bicarbonato.









Una vez hayamos cubierto la sartén con trozos de papel, este absorberá la grasa acumulada de todos los usos previos y que no hemos conseguido quitar con el estropajo. Por último, vertemos el vinagre blanco y lo dejamos reposar y actuar durante un tiempo, hasta que absorba toda la suciedad del utensilio. Pasados los minutos podemos ver cómo, sólo con retirar el papel, la mugre y la grasa se va con él junto al líquido formado por la mezcla de la sal, el bicarbonato y el jabón.









El truco para quitar las manchas amarillas de un colchón



En el caso del colchón es más sencillo de lo que parece y necesitarás muy pocos productos, algunos de ellos los puedes tener incluso en la nevera. No necesitamos más que agua oxigenada, un limón, jabón para la ropa o para vajilla y un limpiador en polvo que contenga oxígeno activo o percarbonato de sodio.

Con 100 mililitros de agua, 25 mililitros de zumo de limón, 50 mililitros de agua oxigenada y media cucharada sopera de jabón formaremos una mezcla que, posteriormente, añadiremos a un pulverizador.

Sobre la mancha amarilla en cuestión que deseemos eliminar, tendremos que echar en primer lugar el limpiador en polvo y pulverizar el líquido que habremos formado anteriormente con el agua, el zumo de limón, el agua oxigenada y el jabón. Cuando la zona esté completamente mojada, tendremos que aplicar vapor y, posteriormente, frotar con un trapo. De esta forma, conseguiremos que la mancha vaya desapareciendo poco a poco.