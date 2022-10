Un mecánico gana 125 millones en el Euromillones y lo que le ocurre después se hace viral: "Pronto comencé..."

Neil Trotter es un mecánico de Coulsdon, al sur de Londres. A este británico la suerte le sonrió y ganó un bote del Euromillones equivalente (ni más ni menos) a 125 millones de euros. Sucedía hace ocho años. Su vida, como te podrás imaginar, dio un vuelco... pero para mal. Trotter considera que su día a día se ha vuelto bastante aburrido.

"Sabía que algún día sería millonario, y de algún modo sabía que ganaría la lotería. Solía decirle a mi padre que tendría una casa con un lago y él me decía: en tus sueños, hijo", aseguró en una entrevista en 2019.





Y no se equivocaba. Sus sueños se convirtieron en realidad y decidió cambiar su coche por un Jaguar y un Porsche. Además, adquirió una mansión con su propio lago encontrado en un terreno de más de 150 hectáreas. No obstante, esta nueva vida de lujo ha acabado por aburrirle. "Pasar de trabajar a no tener que hacerlo más fue algo bastante extraño a lo que adaptarse. Pronto descubrí que estar sentado en casa viendo la tele todo el día era bastante aburrido". Trotter no hizo caso a los consejos que recibió de la empresa que gestiona las loterías en Reino Unido. Le advirtieron de que no hiciese nada con sus ganancias de manera inmediata.

Pese a ello, Neil Trotter asegura que vivió un sueño tras haber ganado la lotería y esto, además, le permitió conducir un coche de carreras. "Ganar me permitió volver a mi primer amor: las carreras. Y tengo una casa con un lago", sentenció.

Gana más de 100.000 euros en la lotería y sus vecinos alucinan por la primera inversión que hace con el dinero

El pasado 7 de julio la estadounidense Crystal Dunn decidió jugarse la cantidad de 19,75€ en un juego online denominado 'Bank Buster Jackpot' y ganó una cantidad de 144.506 euros. Este es uno de los ejemplos que demuestra que es posible ganar la lotería y conseguir que nuestra situación económica pueda mejorar gracias al azar.





Tras este acontecimiento, según la ganadora del premio "Nunca pensé que ganaría un premio así, pero esto demuestra que puede suceder". Al día siguiente de ser premiada, la estadounidense decidió acudir a un supermercado para invertir 1.975 euros en tarjetas regalo, las cuales fueron repartidas entre los clientes que se encontraban en el establecimiento. De tal forma, que a pesar de haber recibido una gran cantidad de dinero, Crystal Dunn decidió repartirlo entre desconocidos. "Este es un regalo increíble, por eso quería devolverlo y pasarlo” a otras personas, dijo Dunn.

Algunos clientes en el supermercado quedaron perplejos ante esta situación, ya que esperaban que ella les pidiera algo a cambio.

Este es uno de los casos en el que el jugador consigue ser premiado. La esperanza de conseguir el premio en la lotería no se ha perdido, sino que durante el verano han sido muchas las personas encargadas de comprar los décimos de Navidad.