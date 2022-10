El truco para ganar la lotería del Euromillones dos veces: "Si no consigo más, seguiría siendo rentable"

La suerte está en las manos de los que quieren jugar. Ganar la Lotería y recoger algún 'pellizquito' que cambie la vida de la persona que compra su boleto es el gran sueño de muchísimos españoles. Entre los juegos de azar más comprados es el famoso Euromillones el que reparte premios destacados. La clave es que se juega en toda Europa. Se realiza cada martes y cada viernes a las 21 horas y tiene un bote muy apreciable. Imagínense ganarlo dos veces. ¿Lo creen imposible? No lo es.

Lo primero que se nos ocurriría es pensar en la probabilidad y la estadística. En el juego de Euromillones existen 2.118.760 combinaciones posibles de 5 números distintos. La probabilidad de acertar 5 números, es de 1 entre 2.118.760. El número 23 es el que ha salido en más ocasiones, 179 de 1576 sorteos celebrados. El que más ha salido en lo que va de año es el número 48: 16 de 86 sorteos celebrados. Por otro lado, está el número 33, que solamente ha salido 129 veces de todos los sorteos celebrados. El que menos ha salido en lo que va de 2022 es el número 4: 4 de 86.

Hay varias técnicas que tienen los jugadores habituales. Incluso hay estudios. Las combinaciones que más han sido premiadas han sido las que estaban conformadas por tres números impares y dos pares. En cualquier caso, lo que más aumenta tus posibilidades es que juegues siempre los mismos números. Es lo que hace un francés todos los sorteos. La diferencia con el resto del mundo es que el protagonista de la historia ya ha ganado dos grandes premios del Euromillones.

Ganar dos veces

Relata su historia en el diario francés 'Le Dauphiné'. "Gané justo cuando empezó el confinamiento. De hecho, acaba de recibir un correo electrónico que le dice que ha ganado una gran suma y que se ponga en contacto con alguien de La Française des Jeux (la institución de las loterías en Francia)", relata este hombre que llaman Alain, aunque es un nombre falso para no revelar su identidad. La primera vez ganó el premio de El Millón. De hecho, anunció a su familia esta gran noticia con "una canción de Slimane que se llama 'Le Million'".

Lo más sorprendente es cuando ganó por segunda vez. "La forma en que sucedió es bastante loca: me enteré el día que me volví a casar con mi esposa. La ceremonia tuvo lugar por la mañana y la fiesta por la noche. Sacando a pasear a mi perro, fui a comprobar mis billetes de Euromillones a un estanco, y ahí me di cuenta de que había ganado por segunda vez. Llegué a casa y le dije a mi esposa que se estaba preparando para la fiesta. Se lo anunciamos a nuestros hijos por teléfono", explica el falso Alain.

La cuestión es que después de esa famosa fiesta, el protagonista de la historia había planeado "una luna de miel en Venecia pagada con el primer premio". "Salí con mi billete ganador y lo guardé toda la estancia porque no me atrevía a dejarlo en el hotel. Y llamé al servicio ganador del FDJ desde un lindo hotel en Venecia", desvela.

Sigue buscando la tercera. "Por pura estadística, considero que hoy no tengo ni más ni menos posibilidades de ganar que antes. ¡E incluso si no gano más, seguirá siendo una operación rentable!", explica. Su combinación numérica es bastante sencilla: "Juego todas las semanas al Euromillones, con una cuadrícula formada por cumpleaños, direcciones, etc. que relleno online".