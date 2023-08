Los radares de obra, la última medida de la DGT para vigilar la velocidad: hasta 600 euros de multa

Para ir a la playa o a la montaña, volver al pueblo o viajar a otra ciudad. Seguro que durante este verano has salido a la carretera para hacer un trayecto para desconectar de la rutina. Uno de los elementos a los que se suele prestar atención al volante es a los radares. El pasado año fue el que más recaudó la DGT en multas de los últimos diez, pasando los cinco millones y medio de euros. Ahora se ha instaurado una nueva medida con la que tratan de mejorar la seguridad al volante: los radares de obra.

En la estación estival es común encontrar labores de conservación o reparación de algunas de las vías. En esos tramos, se ponen señales para que reduzcamos la velocidad. Para asegurarse de que esto se cumple, Tráfico pondrá radares a lo largo del recorrido de las obras.

¿A cuánto ascienden las sanciones?

Ya se probaron durante una semana del pasado mes de septiembre y se multaron a más de 3.400 personas por saltarse el límite de velocidad. Las sanciones a las que se enfrentan los conductores podrían tenerun mínimo de 100 euros hasta los 600, además de una pérdida de puntos, en función de lo que se sobrepase lo establecido.

Estos radares podrán ser tantofijos como móviles y tendrán un panel informativo. En él aparecerá una cara roja triste si se supera el límite, mientras que saldrá una cara verde sonriente si se conduce por debajo de la velocidad máxima permitida.

¿Qué infracciones son las que más cometen los españoles?



Cada vez hay que prestar más atención para no cometer ningún tipo de infracción cuando cojamos el coche. Puede que tengamos las más comunes en la cabeza, como no usar el móvil o no tirar las colillas de los cigarros por la ventanilla. Las diferentes situaciones a la que nos exponemos nos pueden llevar aincurrir en infracciones desconocidas.

Algunas de ellas pueden ser el llevar prendas de vestir con la que no esté permitido conducir, como puede ser una gorra que tape por completo las orejas. Esta multa se puede saldar con 80 euros. Otra como sacar el codo por fuera de la ventanilla también está castigado con esa misma cantidad. Incluso poner los pies en el salpicadero para ir más cómodo se sanciona con 100 euros para el copiloto del vehículo.

Puede que te parezcan muy obvias, pero la monotonía puede llevarnos a cometerlas. Hay una prenda en concreto sobre la que siempre ha existido desconocimiento sobre si es sancionable o no. En 'Herrera en COPE', el Guardia Civil de la Agrupación de Tráfico, José María Cruz explica esta cuestión. Descúbrelo en el siguiente audio:

Audio





¿Cómo hay que salir de una rotonda?

Algo sobre lo que también hay desconocimiento es sobre cómo tomar correctamente una rotonda. Es muy común sufrir algún percance, o al menos un susto, en este tipo de intersecciones por la indecisión o la inconsciencia de otros conductores. En COPE, nos subimos al coche con el profesor de autoescuela José María Lara para que nos muestre la manera correcta de conducir por una rotonda. Descúbrelo en el siguiente vídeo: