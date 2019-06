Los Morancos lo vuelven a hacer: la desternillante parodia de Isabel Pantoja que encanta en las redes

Llevan más de 35 años en el mundo del humor, desde que comenzaran en el conocido programa televisivo “Un, dos, tres...”. Desde entonces han acuñado personajes emblemáticos de la televisión pública que parodian la cultura popular, como Antonia u Omaita. En los últimos años han sido conocidos por parodiar temas de actualidad como la relación entre el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Además, han convertido en humor a través de canciones la caída de Susana Díaz dentro del Partido Socialista titulada 'Yo ya no pinto ná'.

Este jueves los Morancos han tomado la iniciativa de parodiar a la conocida cantante Isabel Pantoja que, después de décadas ocupando portadas en revistas del corazón y siendo tema recurrente en programas de tertulias televisivas, finalmente accedía a participar en el reality de la cadena Telecinco, Supervivientes. Precisamente sobre esto último gira el arranque de la parodia: “A la isla llegué y tuve que saltar, que conste que me lo pensé... Media horita ná más. Con Chabelita y Paquirrín ya aprendí a sobrevivir y entenderán que a mi ya no me asusta ná”.

La canción en concreto es una parodia del tema 'Resistiré' interpretada por el grupo 'Dúo Dinámico'. Con el mismo ritmo, Jorge Cadaval canta: “¡La Maribel! Esta soy yo. Lo mismo te canto una copla que te pesco un boquerón. Yo resisto un vedaval, yo resisto hasta un ciclón”. También hay referencias a episodios ocurridos dentro del reality en el que se rumoreó una relación entre Pantoja y el concursante Nicolás 'Colate': “Pero no aguanto a Colate, porque ha sido muy mamón. Me enamoré. Y me engañó. Ay mi Colate, ahí te Colate un montón. A la Pantoja nadie la puede engañar”. Incluso los Morancos hacen referencias a la conocida serie Juego de Tronos: “soy la Khaleesi de Triana y mi dragón te quemará. ¡Dracarys! ¡Achichárralo vivo al hijo de p*ta! Ay Maribel, esa soy yo, y si me atacan saco dientes que eso les jode un montón. A quien quiera hacerme daño fácil no se lo pondré. ¡Resistiré!”