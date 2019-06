Los cinco consejos que debes tener en cuenta antes de coger el coche estas vacaciones

Este viernes comienza la operación salida del verano. Millones de españoles ponen rumbo a sus lugares de asueto, pero antes de llegar hay ciertos aspectos del viaje que debemos cuidar.

Si vas a coger el coche para trayectos largos revisa primero tu vehículo y después de tenerlo a punto, preocúpate de descansar y dormir lo suficiente la víspera de tu viaje para poder conducir en buenas condiciones "por tu seguridad y por la de todos". Desde COPE.es hemos pensado en cinco claves para que durante este viaje veraniego tu coche sufra lo menos posible, y por consiguiente, tú también.

¿Es mejor repostar en la ciudad o en la autopista?

Según Automovilistas Europeos Asociados (AEA) las gasolineras de las autopistas suelen ser más caras que el resto. Además, informan que existen varias razones para que esto sea así. La principal es la ley de la oferta y la demanda. En una autopista de peaje hay menos competencia, por lo que las petroleras pueden poner el precio más caro que el mercado esté dispuesto a asumir. La explicación es clara: si circulamos por una autopista de peaje no vamos a salir de la vía para repostar en una gasolinera más barata, y después volver a pagar el peaje para entrar en la autopista.

Los precios también están justificados por el número de usuarios, que cada día aumenta más. Evidentemente, cuanta más demanda tengan más pueden subir el precio.

También el RACC ha analizado el tema llegando a la conclusión de que las gasolineras situadas en las áreas de servicio aprovechan los patrones de movilidad colectivos para ajustar sus políticas comerciales, de manera que, los días de mayor demanda, los precios son más altos».

Aunque repostar antes de entrar en la autopista es más barato la gran mayoría de conductores tienen que parar a repostar al menos una vez en una de ellas.

¿Es rentable el gasto en peajes?

Esta es una de las eternas dudas de todos los conductores. Muchas veces seguro que te has planteado si era mejor coger el peaje y pagar el importe en cuestión, o por el contrario, hacer unos kilómetros de más, con la consiguiente repercusión en el tiempo del viaje y el gasto de combustible.

Y la duda, va a seguir estando vigente. Este es un tema que varía mucho en función del tipo de peaje, la vía alternativa, y el tiempo que empleemos en ese nuevo recorrido.

Además, en las variables que debemos sumar al viaje alternativo están el desgaste adicional que haremos de los neumáticos y el resto de mecánica del vehículo.

En definitiva, no hay una respuesta clara a esta pregunta. Depende de lo que valoremos más cada uno de nosotros. Si prefieres un viaje más corto y con menor gasto mecánico, el peaje es tú mejor opción. Si por contra, no tienes prisa, la vía alternativa no es demasiado peligrosa, el viaje no se alarga en demasía y eres consciente de que el gasto en combustible va a ser mayor, olvídate del peaje y disfruta de un recorrido plácido.

¿Cómo usar el aire acondicionado?

Hay que tener en cuenta que el uso del aire acondicionado incrementa el consumo del coche, por eso hay que saber cómo utilizarlo de una forma eficiente para que el gasto no sea demasiado grande.

En general, el consumo depende del esfuerzo que va realizar el aparato para enfriar el aire y del tiempo que esté funcionando. Esto va a suponer también el aumento del consumo entre un 5 y un 20%. Además, también es necesario saber que la fuerza del coche se verá reducida, sobre todo en modelos pequeños y de baja potencia.

También es importante tener en cuenta varios aspectos. Si vamos a encender el aire debemos, como es lógico, tener las ventanas subidas. También es importante calibrar en trayectos cortos la necesidad de encenderlo o no. En lo viajes muy cortos normalmente no merece la pena. Además, es de gran relevancia mantener el coche en zonas frescas, a poder ser, aparcándolo a la sombra y ventilándolo antes de emprender la marcha. Y por último, lo más importante es hacer uso del aire acondicionado siempre en marcha, ya que es más eficiente.

Consejos para no marearse

Son muchos los conductores y ocupantes que sufren durante los trayectos estivales a causa de los mareos, sobre todo en distancias largas, por carreteras "sinuosas" y cuando hay retenciones.

Ante esto, los pasajeros deben tomar como referencia un punto fijo en la carretera, ya que lo peor que pueden hacer es ir leyendo o usando el teléfono móvil. Además, se recomienda, ante el primer síntoma, bajar las ventanillas para que entre aire fresco al vehículo.

Asimismo, también ayuda cerrar los ojos y relajarse. En caso de que un adulto se encuentre mal, sugiere que este pase a ocupar el asiento de copiloto, mientras que los niños deberán ocupar el asiento central trasero.

Otro de los puntos a resaltar es realizar una conducción suave, sin frenazos ni aceleraciones bruscas, así como hacer paradas más frecuentes y una buena hidratación durante el viaje.

Antes de salir a la carretera, es mejor una comida ligera y, en caso de que los niños tiendan a marearse, valorar la opción de viajar de noche.

Finalmente, si todo lo anterior no surge efecto, deberemos tener en cuenta adquirir un medicamento contra el mareo (siempre bajo consulta médica) o probar pulseras antimareo.

¿Dejar el coche al sol puede estropearlo?

En esta época del año el coche suele pasar un gran número de horas al sol. Como todas la inclemencias meteorológicas, el sol, también tiene su repercusión sobre aquello a lo que irradia. Ese exposición solar puede hacer que la pintura y algunos materiales del coche se vean gravemente afectados.

Por ello, debemos intentar aparcar en la sombra, sobre todo en las horas centrales del día. También debemos tener en cuenta los movimientos del sol, quizá en el momento de dejar el coche se quede al sol, pero al rato estará a la sombra. Nunca está de más colocarle un parasol en el parabrisas delantero (y si quieres también en el trasero) y utilizar protectores para el volante.

Lavar el coche de forma regular también puede ayudar. Si a eso le añadimos la utilización de cera con absorbente para rayos ultravioleta, que protege la pintura del coche de los daños causados por el sol, mucho mejor.

Por último, protege cada uno de los detalles que tengan que ver con la seguridad del viaje. La Guardia Civil informa a conductores que vayan a emprender un viaje largo en coche evitar la fatiga con los siguientes consejos:

Conocer el estado de las carreteras antes de planificar el viaje. Dormir lo suficiente. Evitar las comidas copiosas. Ajustar bien el volante, el reposacabezas y el asiento. En el caso de tomar medicamentos, comprobar si afectan a la conducción. Mantener la temperatura en el coche entre 20 y 22 grados. Realizar paradas cada dos horas entre 10-15 minutos y hacer estiramientos y ejercicios. Mantenerse hidratado y nutrido. No dejar caer el nivel de azúcar. Evitar las horas más calurosas del día para viajar. No probar el alcohol si se va a conducir.

Además, nos recuerdan mantener una velocidad "adecuada" al estado de la vía, la intensidad circulatoria y las condiciones meteorológicas. También recomiendan no circular sólo por el carril izquierdo o el central y usar el derecho para evitar "frenazos y colisiones", no conducir con calzado poco adecuado (como las chanclas) y mantener la distancia de metro y medio con respecto a los ciclistas.