Hablar o comer, las secuelas menos conocidas de la covid que trata un logopeda

Superar el covid siempre es una buena noticia, si bien a muchos les queda una largo camino por delante de lucha contra sus secuelas. Es el caso de pacientes que han tenido la enfermedad y que necesitan de logopedas para recuperar una vida normal. Más de la mitad de los pacientes que fueron intubados en la UCI por el coronavirus, según un estudio reciente del Hospital de Mataró, sufrieron disfagia, es decir, dificultad para comer, y muchos se ven afectados por problemas de lenguaje o voz.

Los primeros estudios apuntan a que el 75 % de los contagiados necesitaron ventilación mecánica en las primeras semanas de incidencia del virus. Una vez trasladados a planta, la intubación les provocó, en general, problemas asociados al lenguaje, el habla o la nutrición.

"Al principio de la pandemia sabíamos que la covid-19 afectaba, en mayor medida, al sistema respiratorio y que, en muchos casos, provocaba que los pacientes ingresaran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde se les somete a intubación endotraqueal para conectarlos a un soporte de ventilación artificial, cuando la oxigenoterapia no era eficaz", explica a COPE la doctora Rosario Pita, logopeda y miembro de Doctoralia que también advierte que con las últimas investigaciones científicas, se ha visto que "el covid-19 perjudica otros sistemas como el cardiovascular y el neurológico, ente otros".

¿Qué secuelas de la Covid se tratan con la logopedia? "Se tratan las alteraciones neurológicas (65% de pacientes) tanto en el Sistema Nervioso Central (SNC) como en el Sistema Nervioso Periférico (SNP) y las alteraciones en la voz debido a la intubación endotraqueal, que produce alteraciones estructurales de la laringe y que repercute negativamente en la fonación".

Los logopedas tratan la disfonía que presentan estos pacientes debida a la intubación o a los problemas respiratorios derivados de la covid-19.

Pero, ¿qué síntomas nos advierten de que la padecemos en ocasiones sin ser conscientes del todo? La doctora Rosario Pita Díaz, advierte de varios:

· Fatiga respiratoria, corporal y vocal.

· Ronquera o voz sin brillo.

· Voz áspera, seca.

· Voz entrecortada.

· Presión en el pecho.

· Dolor cervical y pectoral.

· Dolor laríngeo.

· Disminución de la escala tonal.

La logopedía además trata la afasia o alteración en el lenguaje, es decir la pérdida "en mayor o menor medida la capacidad de comunicación", también la disartria o dificultades en el habla o la afectación de los sabores (Disgeusia) y del olfato (Anosmia), derivadas de la covid.

DIFICULTAD PARA COMER

También se pueden producir alteraciones en la alimentación "ya que estos pacientes pueden perder la capacidad normal para la alimentación". En el Hospital de Mataró, recuerda la doctora Pita Díaz, "se realizó un estudio donde se concluyó que el 55% de los enfermos sufrían Disfagia Orofaríngea -alteración en el proceso deglutorio que impide una alimentación segura y eficaz- y el 84% riesgo nutricional. Sus síntomas son:

· Sensación de atragantamiento.

· Tos.

· Dolor al tragar.

· Alteración en el manejo de saliva alterado.

· Alteración en el manejo de algunos alimentos concretos.

No hay que olvidar las alteraciones por la sedación en UCI "puesto que la persona nada más abrir los ojos, se encuentra con un tubo endotraqueal que le impide comunicarse y es el logopeda, quien con el uso de tableros de comunicación, le ayuda a transmitir sus sensaciones, miedos, dolencias o emociones".

Si no tratamos estas secuelas de la covid, "la funcionalidad de las estructuras implicadas se verá afectada negativamente", explica la especialista que advierte de la importancia además de un tratamiento precoz. "Todo lo que deja de funcionar de manera adecuada, si no se rehabilita cuando antes, es susceptible de no recuperarse correctamente".

REHABILITACIÓN DE LAS SECUELAS

Depende del grado de afectación del paciente, peoro el líneas generales se trabaja "con diversas técnicas", entre las que se encuentran:

- Respiración

- Soplo

- Masajes orofaciales

- Masajes y movilizaciones laríngeas

- Praxias bucofonatorias

- Articulación

- Entonación

- Electroestimulación

- Vibración

- Modificación de texturas en líquidos y en sólidos

- Manejo postural en la Alimentación

- Técnicas para deglutir correctamente

¿Se pueden recuperar los pacientes al 100%? ¿Cuánto pueden tardar?

Hay secuelas que se pueden recuperar al cien por cien. De otras, en cambio, "se puede buscar la máxima funcionalidad". En cuanto al período de recuperación, concluye la doctora "está ligado al tiempo de afectación de la enfermedad y al daño que haya producido".

MAL USO DE LA VOZ CON MASCARILLA

Además de las intubaciones, en las disfunciones de nuestra voz también puede influir el uso de la mascarilla. Un trabajo reciente publicado en 'Journal of Voice' concluye que su utilización induce hacia la necesidad inconsciente de aumentar el esfuerzo vocal, lo que, con el tiempo, puede incrementar el riesgo de desarrollar disfonía funcional. "Lo que hay que tener claro es que es el mal uso de la voz y no la mascarilla lo que puede perjudicarnos", afirma el presidente de la Comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la SEORL-CCC, el doctor Pedro Cabrera.

Entre los consejos para hacer un buen uso de la voz con la mascarilla, este especialista destaca la importancia "de controlar las ganas de elevar y forzar la voz para sentirnos escuchados, pues todo ello, además de repercutir en nuestra capacidad respiratoria, puede tener consecuencias para las cuerdas vocales y causar molestias como ronqueras o disfonías".

Para facilitar la escucha y la comunicación oral con el uso de mascarilla sin dañar la voz, este especialista recuerda, "que es necesario respirar de forma cómoda y calmada, sin utilizar el aire residual y sin sensación de ahogo, vocalizar bien y hablar claro y lento para evitar tener que repetir". Por otro lado, para evitar carraspear por resecarse la garganta al llevar la boca tapada, es aconsejable tragar saliva y estar bien hidratado para no realizar movimientos fuertes o violentos.

Estos cuidados deben seguirse por parte de la población general, pero sobre todo por aquellos profesionales que utilizan la voz de forma continuada. "Cada uno de nosotros debemos acomodar el uso de nuestra voz a las posibilidades de nuestro aparato fonador, hay que usarla sin hacer esfuerzos y procurar hacer descansos", comenta el doctor Cabrera.

Así, es recomendable descansar la voz haciendo períodos de silencios de 15-20 minutos 2 o 3 veces al día, limitar en la medida de lo posible el uso del teléfono, y no hablar más de cuatro horas seguidas ni cantar más de dos. "Esto es especialmente importante en profesionales como los profesores, locutores de radio, cantantes, actores, teleoperadores e incluso en los profesionales sanitarios, en los que ahora su voz, más que nunca, es la carta de presentación ante sus pacientes debido a que los sistemas de protección frente a la COVID-19 les cubren por completo", indica.

Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta para el cuidado de la voz durante la pandemia es el ambiente. "Además de que debemos evitar las aglomeraciones para reducir las posibilidades de contagio, a la hora de comunicarnos con la mascarilla puesta es importante no hacerlo en ambientes ruidosos, ya que nos incita a hablar gritando", sostiene el doctor Cabrera. Tampoco los ambientes secos, cargados de humo o polvorientos ayudan a proteger las cuerdas vocales.