La lección de un puercoespín a una víbora cuando intenta morder a sus crías

Un simple enfrentamiento entre un puercoespín y una víbora se ha vuelto viral este fin de semana después de que el puntiagudo animal haya dado una lección al reptil para que no vuelva a intentar devorar a sus crías. Unos simples 11 segundos de vídeo que han corrido como la pólvora en las redes sociales, sobre todo después de las enseñanzas que rescata un usuario sobre ellas y que resume en dos sencillas frases.

Sin embargo, no se trata del primer encontronazo entre un puercoespín y una serpiente que se vuelve viral en la India. Gran cantidad de imágenes de años anteriores ya establecieron lo pecualiar de estos pequeños mamíferos, que no solo se saben defender con sus púas.

En el vídeo, compartido por un usuario indio de Twitter de nombre Sudha Ramen, puede verse cómo una víbora intenta atacar a un puercoespín y a sus crías en lo que parece una cueva. Sin embargo, el pequeño animal no se lo iba a permitir. En apenas 11 segundos puede verse cómo le muerde la parte trasera de la cola e, inmediatamente, se gira para que la respuesta de la serpiente sea repelida por las púas de su espalda. Un movimiento estratégico que bien le vale para espantarla. El reptil lo sigue intentando, pero el puercoespín está totalmente girado y, cuando nota que se acerca la cabeza de la víbora, le golpea con los pinchos.

1. Know your strength

2. Use it at the right time, wisely.

Porcupines are smart that way. They can handle any predator. Something to watch and learn. Via FB. pic.twitter.com/GSQgq51t75