Justin, el primer atleta con Parálisis Cerebral que hace historia

Justin Gallegos, natural de Oregón, Estados Unidos, nació con parálisis cerebral, un trastorno que afecta a la movilidad de la persona, a la coordinación muscular y el equilibrio. A pesar de ello, Gallegos, de 20 años, quiso convertirse en corredor de 'cross-country' -campo a través-, una modalidad del atletismo por circuitos naturales, no-urbanos, y no solo lo consiguió. El joven se acaba de convertir en el primer atleta profesional contratado por el gigante de ropa Nike.

Gallegos, estudiante de tercer año, pertenece al club de atletismo de la Universidad de Oregón y recibió la increíble noticia de la mano de John Douglass, director de Insights de Nike al terminar una carrera.

En el vídeo que recogió el emotivo momento, Douglass se presentó con el contrato en la mano y se dirigió a los corredores diciendo: "Solo quería compartir algo con vosotros. Uno de vuestros compañeros ha estado trabajando duro estos últimos dos años y Nike lo ha reconocido. Así que hoy le ofrezco el contrato de Nike para convertirse en atleta oficial de Nike".

En la escena posterior al anuncio, mientras sus compañeros aplauden, Gallegos abraza con lágrimas a Douglass y se rinde a la emoción del momento.

El vídeo fue colgado en YouTube a principios de mes y ya cosecha cerca de medio millón de visualizaciones.

Gallegos aprovechó el sábado 6 de octubre, Día Nacional de la Parálisis Cerebral en Estados Unidos, para anunciar en redes sociales la feliz noticia: "Hoy hice historia en Nike y me convertí en el primer atleta con parálisis cerebral en firmar un contrato con ellos". "¡No te das cuenta de lo real y emocionante que son tus sueños hasta que se hacen realidad ante tus propios ojos!".

El joven continuó: "Al crecer con una discapacidad, la idea de convertirse en una atleta profesional es, como he dicho en otras ocasiones, la idea de escalar el Everest. ¡Es definitivamente posible, pero las probabilidades no están a tu favor!".

Is this real life? Thank you to all my friends and family and teammates who got my back and supported me through everything! This is a freaking dream come true! Proud to officially be apart of SWOOSH family!! pic.twitter.com/7uDwWkHhPW