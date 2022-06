Justin Bieber revela que sufre el síndrome de Ramsay Hunt: qué es y cómo le afecta físicamente

Justin Bieber vuelve a conmover a sus seguidores al revelar que sufre "una parálisis facial parcial por culpa del síndrome de Ramsay Hunt".

Por culpa de la dolencia, el cantante canadiense ha tenido que anular los próximos conciertos de su gira en Norteamérica, aunque espera recuperarse pronto para compartir su música con sus seguidores: "Mientras tanto voy a descansar", ha comunicado a sus fans en su cuenta de Instagram.





¿Qué es el Síndrome de Ramsay Hunt que padece Justin Bieber?

El síndrome de Ramsay Hunt es una afección rara y muy dolorosa, causada por el virus de la varicela-zóster, que infecta un nervio cercano al oído, a la boa o la cara y provoca irritación y parálisis de parte del rostro con debilidad muscular facial permanente y sordera.

Los dos signos y síntomas principales de esta enfermedad son como podemos leer en la web de la Clínica Mayo: un sarpullido rojo doloroso con ampollas llenas de líquidodentro y alrededor de un oído; debilidad o parálisis facial en el mismo lado del oído afectado. Por lo general, la erupción y la parálisis facial ocurren al mismo tiempo y hay veces que el sarpullido nunca aparece. También puede doler el oído, incluso périda de la audición o que se produzca un zumbido en los oídos (tinnitus); hay quien -como Justin Bieber- tiene dificultad para cerrar un ojo; sensación de girar o moverse (vértigo); cambio en la percepción del gusto o pérdida del gusto y boca y ojos secos (que también es muy doloroso).

Las causas por las que puedes llegar a padecer el síndrome de Ramsay Hunt: haber tenido varicela. Una vez que te recuperas de la varicela, el virus permanece en el cuerpo reactivándose para causar herpes zóster. La infección puede ser grave para las personas que tienen problemas del sistema inmunitario.

Si ese sistema inmunitario lo tenemos bajito y aparece en nuestro cuerpo el síndrome de Ramsay Hunt se nos puede complicar causando:

Pérdida auditiva permanente y debilidad facial. Para la mayoría de las personas, la pérdida auditiva y la parálisis facial asociadas con el síndrome de Ramsay Hunt son temporales.

Daño ocular. La debilidad facial causada por el síndrome de Ramsay Hunt puede dificultar el cierre del párpado. Cuando esto sucede, la córnea, que protege el ojo, puede dañarse. Este daño puede causar dolor ocular y visión borrosa.

Neuralgia posherpética. Esta afección dolorosa ocurre cuando una infección por culebrilla daña las fibras nerviosas. Los mensajes enviados por estas fibras nerviosas se confunden y exageran, provocando dolor que puede durar mucho tiempo después de que otros signos y síntomas del síndrome de Ramsay Hunt se hayan desvanecido. [Fuente Mayo Clinic]

¿Cómo le está afectando esta dolencia al cantante canadiense?

En el vídeo en el que Justin comunica a todos sus seguidores y fans lo que le está ocurriendo cuenta como el síndrome Ramsay Hunt le está afectando al lado derecho de su cara y demuestra con sus gestos que no puede parpadear con el ojo derecho, no puede mover la nariz de ese lado ni levantar el labio, "no puedo sonreír por este lado de la cara".

El padecimiento le ha llevado a anunciar que suspende la gira de su show Justice durante las próximas semanas para poder recuperarse y volver con más fuerza a los escenarios. "Es bastante serio, como pueden ver. Ojalá no fuera así, pero, obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que bajar la velocidad. Espero que lo entiendan. Usaré este tiempo para descansar y relajarme y volver al cien por ciento para poder hacer aquello para lo que nací".

El cantante tenía previsto tocar en Washington y Toronto esta misma semana, con citas próximas en Nueva York y Los Ángeles.