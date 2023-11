Juega a la lotería, pierde su apuesta y no da crédito al mensaje que recibe días después: "Me di cuenta"

En algún momento de la vida, todos soñamos con vivir acomodados y tener holgura económica. Y, por este motivo, jugamos a la lotería. Lo que le ocurría a un hombre en Estados Unidos, precisamente, con la lotería, no tiene desperdicio.

Le tocó un premio gordo sin ser consciente de que había jugado. ¿Curioso, verdad? Todo sucede en Míchigan, cuando un hombre de 67 años recibió un email en el que le decían que había ganado 416.322 dólares (384.094 euros). Una cifra muy elevada que, al principio, ignoró porque creía que se trataba de una estafa.





Él no había participado en ningún sorteo bajo el nombre de 'Big Ca$h Second Chance' por lo que decidió acudir a los funcionarios de la Lotería de Míchigan. Y cuál fue su sorpresa cuando descubrió que el premio sí era para él.

"Juego mucho por internet, pero no tenía ni idea de que ganaba participaciones en un sorteo de segunda oportunidad al jugar a determinados juegos", explicó. Además, añadía que vio el correo y, como hemos mencionado anteriormente, pensó que era fraudulento. Lo que no sabía es que era un juego de segundas oportunidades y que, al participar solo una vez, entraba directamente en el segundo sorteo.

Por este motivo, cuando llamó al centro, descubrió que sí había tenido oportunidad de ganar. Pero no fue consciente. "Todavía no puedo creer que esto sea real. Es una completa locura ganar un premio de lotería tan grande. Me di cuenta de que había estado ganando participaciones sin saberlo", aseguró en una intervención para un medio de comunicación.

Esto fue lo primero que compró un británico al ganar 4,2 millones de euros en el Euromillones

Cada cierto tiempo, descubrimos noticias como la que te hemos contado gracias al poder de las redes sociales. Lo mismo sucedía con este británico que jugó al Euromillones, resultó ganador y decidió comprarse esto: un rascador para la espalda, porque el anterior que tenían se les rompió hace tiempo y querían tener uno. “Uno caro. Así lo disfrutamos mejor”.

Pero más allá de eso, después de comprarse ese ansiado rascador de espalda, decidieron abandonar su hogar y mudarse a una nueva casa, esta vez siendo propietarios, ya que antes vivían de alquiler en alquiler.





También se lanzaron a comprar un nuevo coche, por supuesto, de alta gama. Un Audi RS4 Avant de última generación. Lo último de la lista, aunque momentánea, porque seguro que se irá ampliando, es una operación. Y es que Lee Kuchczynski, que así se llama el británico al que le sonreía la suerte, también se ha operado de una hernia que ha atrasado durante varios años debido al alto coste de la intervención médica

Todas las claves de la actualidad, en 'Herrera en COPE'

En 'Herrera en COPE' te contamos cómo te afecta la actualidad desde múltiples perspectivas. Un ejemplo de ello es el análisis que realiza Carlos Herrera, cada día, de las principales noticias en su monólogo de las 8. En este caso, habló sobre el acuerdo entre Junts y PSOE, por el que, finalmente, habrá investidura:

"El PSOE tiene 140 años y sobrevive a los regímenes políticos en los que participa porque es el PSOE el que los apuñala. El régimen muere, pero el PSOE continúa vivito y coleando, dispuesto a seguir dando trabajo a los suyos".

Añadía que "Carles Puigdemont tiene que creerse que todo eso lo va a desarrollar Sánchez, que es el único que cobra por adelantado en la investidura. Excepto la amnistía que conoceremos en breve, los demás son previsiones. Sánchez ha impuesto sus intereses personales sobre los intereses de los españoles".

No te pierdas el monólogo completo en el vídeo que tienes a continuación.