La investidura de Pedro Sánchez se debatirá el miércoles 15 o el jueves 16: ya revisa la lista de ministerios

Pedro Sánchez se someterá al debate de su reelección el miércoles 15 y jueves 16 de noviembre en el Congreso de los Diputados. La Moncloa ha puesto en marcha el engranaje para la sucesión de metas volantes, incluida la formación del nuevo gobierno. Antes de la investidura, deben registrar la ley de amnistía con la firma de todos los socios. La intención del presidente en funciones es obtener la confianza de la Cámara Baja por mayoría absoluta en los días citados, a la espera del anuncio oficial del calendario por Francina Armengol. La Moncloa tiene armado el grueso del discurso del candidato.

Audio





Sus diferentes líneas maestras serán encajadas la próxima semana, los últimos detalles. Pero es que, según ha sabido COPE, el círculo de Sánchez ya revisa las distintas carpetas con los ministrables del futuro gobierno. Las metas volantes habrán de sucederse con máxima celeridad. Esa es la pretensión de la sala de máquinas, para apartar el foco de los tratos con Carles Puigdemont y una ley de amnistía total, que, antes de la investidura, pasará por el registro del Congreso con la firma de todos los socios y será calificada por la mesa como pago a los separatistas.

El último pacto

Queda pendiente en las próximas horas la escenificación final de un acuerdo con el PNV, la última pieza del puzzle de la legislatura que ha apretado con transferencias y el autogobierno. La formación jeltzale sigue volcada en la negociación con el PSOE, pero guardan total discreción sobre el contenido del proceso. "No he estado estos días hablando con ellos porque no era mi ámbito de negociación estos días, pero estoy seguro de que, si no está cerrado, está a punto de cerrarse", señalaba el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sobre esta circunstancia.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ofrece una rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Gobierno en funciones, durante su ronda de contactos, a 10 de octubre de 2023, en Madrid (España). El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, continúa hoy su ronda de contactos con el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para tantear posibles apoyos a su investidura. Tanto el PNV como el BNG se han mostrado dispuestos a negociar con el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, siempre y cuando reciban de los socialistas compromisos de avance sobre sus reclamaciones para Euskadi y Galicia, respectivamente.





El PNV quiere jugar bien sus cartas y atar un acuerdo con garantías de cumplimiento, a poder ser que alcance el conjunto de la legislatura y no solo la investidura. Son muy críticos con el trato que les dispensaron los socialistas durante el pasado mandato y de cara a la legislatura que se abre paso buscan un acuerdo que, en vísperas de unas elecciones al Parlamento vasco, les posicione ante su electorado con conquistas de calado y, especialmente, garantías de que los compromisos se van a cumplir. Aitor Esteban está llevando el peso de la negociación.