La verdad sea dicha: cada vez nos estamos acostumbrando más a eso de hacer nuestras compras online. Porque sí, te ofrecen muchas comodidades, como no tener que moverte de casa, o que todo te lo traigan pagando fácilmente. Eso sí, también tienen una contrapartida y es que, si lo pides por Internet para que te llegue a casa, es posible que tengas que quedarte obligatoriamente a esperar ese pedido.





Pero a veces nuestras circunstancias lo impiden, por lo que nos vemos obligados a escribirles a los repartidores para que nos lo dejen en algún sitio, antes que movernos a cualquier oficina de correos. Pues bien, es justo lo que le ha pasado a Xoán, un joven de Santiago de Compostela, que ha compartido su experiencia en la red social TikTok. El vídeo tiene ya más de un millón y medio de reproducciones y acumula más de 330.000 'me gusta' y más de mil comentarios dejados por usuarios.

Un joven de Santiago de Compostela alucina con lo que hace el repartidor con un paquete a domicilio

En el vídeo, el joven gallego graba el trayecto de las escaleras hasta la puerta de su casa. Al parecer, el repartidor fue y no había nadie. Para no volver de nuevo, el repartidor avisó al joven de que había dejado escondido el pedido debajo del felpudo para que nadie lo cogiera. Al llegar el joven, no podía creer lo que estaba viendo y no pudo evitar estallar en carcajadas, tanto de él como del resto de usuarios, que aplaudieron la decisión del repartidor.





"Pero no se lo han llevado. Podrás criticar sus métodos pero no sus resultados", escribe un usario al joven de Santiago. "No, no, resultados 100% efectivos", contestó el creador.

"¿Dónde está? No lo veo", "Suban la segunda parte cuando lo encuentren, por favor", "No sé de qué se ríe, lo escondió bien" o "La intención del repartidor es genial" son solo algunos de los mensajes que ha recibido este vídeo en TikTok.





No es el único caso: "Me han dado ganas de gritar"

Aunque parezca mentira, parece que es una técnica a la que más de un repartidor ha recurrido durante su jornada. Hace unos meses también conocidos el caso de Pepe, quien compartió su experiencia en Twitter.

"Me llama el de Amazon y me dice que como no estoy en casa, que si quiero que me esconde el paquete. Le dije que sí… y yo rayado en plan: "A ver si voy a llegar y no voy a verlo y aquello va a ser una Escape Room o algo". El paquete en el siguiente tweet", escribió este joven en Twitter. También, para sorpresa de todos, el repartidor había dejado el pedido de forma similar.

"Me han dado ganas de gritar: "¿Dónde estará el paquetito? Quiero una pista, que no lo veo. Mira, señor llévame pronto", escribió.





De nuevo, los mensajes de los usuarios fueron en la línea del caso del joven de Santiago de Compostela. "¿Dónde está el chiste? Yo no veo nada", "Está currado, eh", "¿Y cómo lo has encontrado?" o "Lo has encontrado de milagro, casi lo pisas" fueron solo algunos de los mensajes que recibió Pepe.