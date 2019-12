Jorge Javier habla de otros famosos que sufren depresión en secreto: “No se lo cuentan a nadie”

El presentador de televisión, Jorge Javier Vázquez, ha revelado esta semana los famosos que le han confesado que sufren depresión y que “no se lo cuentan a nadie”. Además, la estrella de Telecinco ha compartido toda la serie de mensajes de apoyo que ha recibido de usuarios y seguidores que le cuentan que se sienten incomprendidas “porque no se ve con fuerzas para compartir sus sentimientos”.

Todo comenzó tras la publicación en Lecturas en la que el presentador de Gran Hermano VIP revelaba que se está “medicando contra una depresión” tras la dura operación en la que entró tras sufrir el ictus. "Ha sido un año muy duro" revela la estrella de Mediaset, que asegura: "en verano, toqué fondo", por lo que se puso en manos de profesionales con los que hace terapia y le han recetado "una pastilla de antidepresivos al día".

Ahora, una semana después de la mediática confesión, Jorge Javier cuenta que le ha escrito “gente muy conocida” para revelarle que también “toma antidepresivos” pero que “no se lo cuentan a nadie”. “¿Por qué esta resistencia a confesar que somos humanos? ¿Por qué no asumimos que de vez en cuando necesitamos una puesta a punto para seguir transitando por la senda de la vida?”, se preguntaba el presentador.

“También me han llamado mucho la atención los mensajes de aquellas personas que me daban las gracias por confesar algo así porque les ha ayudado a sentirse menos solas”, escribía este jueves en en su blog en la misma revista del mundo del corazón. “Todavía hay mucho tabú con este tema, mucha ignorancia. Gente que se siente incomprendida porque no se ve con fuerzas para compartir sus sentimientos por temor a que la tilden de caprichosa”, concluía.