Un inglés no da crédito con la calidad de esta fruta en los supermercados de España: "Mira esta cosa"

Qué país tiene una mejor cocina suele ser un tema habitual de debate entre muchos países de Europa, sobre todo los mediterráneos, que guardan la leyenda de ser los que ofrecen una mejor gastronomía a los que los visitan. De hecho, se trata de una tendencia que parecen confirmar los diferentes estudios que se publican en los años recientes, como el de Taste Atlas, una guía gastronómica.

La comida italiana es una de las más reconocidas de todo el mundo









Esta publica que, a pesar de lo que muchos defienden, España parece no poseer el trono de la mejor cocina de todo el continente europeo, si no que es la italiana la reina del ranking, con una nota media de 4,72 sobre 5. Le sigue la griega y, muy de cerca, la portuguesa, mientras que la española baja hasta el puesto número 9. Así, no es de extrañar que muchos extranjeros alucinen con los productos que encuentran en el supermercado cuando visitan nuestro país.





Un inglés no da crédito a la calidad de esta fruta en España



Y es que la comida inglesa no consigue llegar más arriba del puesto número 39. Es por eso que un joven inglés ha publicado un vídeo en la red social Reddit que se ha hecho viral y en la que explica que se encuentra alucinando con la calidad de una fruta típica del verano que ha encontrado en los supermercados de España. Y es que se trata del melocotón, una fruta muy propia de esta estación del año. “¿Podemos hablar de lo jodidamente buenos que son los productos en España?”, se pregunta el chico en el vídeo.





Así, se centraba en la calidad del melocotón: “Mira esta cosa, mira su color. Es simplemente el melocotón más sabroso que he probado en mi vida”. Y es que no sólo se ha sentido cautivado por los melocotones españoles, si no por todo lo que ha encontrado en el súper: “Todo lo que compras en España simplemente es un éxito”.

“No sé si es algo del continente europeo donde se enganchan unos a otros con los mejores productos. Quizás no es ni de Europa, pero ellos simplemente tienen todo lo mejor”, reflexiona. El vídeo se ha llenado rápido de comentarios y, entre ellos, los de un canadiense que le daba completamente la razón. “Soy de Canadá y voy a España dos veces al año. Me doy un atracón de tomates, melocotones, cerezas, etc. Tiene toda la razón. Los productos saben a gloria. Los melocotones en España son otra cosa”.









Tres cocineros comparan la cocina de España con la de Italia



Y es que el debate de las cocinas internacionales es bastante habitual, sobre todo entre españoles e italianos. Un tema que debatían recientemente en el show de Amazon "Road Trip, con Gordon, Gino y Fred", en el que tres cocineros llamados Gordon Ramsay (británico), Gino D'Acampo (italiano) y Fred Sirieix (francés) se ponen a recorrer el mundo buscando degustar los máximos platos posibles de cada país. En un momento dado del viaje, consumen un plato español, que todo apunta a que es una paella. Gordon, británico, dice que la comida española le gusta más que la británica, y se ríen de él por ello.

Sin embargo, en un momento concreto, Gino apunta que también tienen buena comida en la cocina italiana. Y hasta se llega a picar, porque se da cuenta de que dicen todo el rato que hay muchas comidas mejores que la italiana por cada país por el que pasan. Gordon y Fred lo tienen claro: la comida española es la mejor. Pero Gino le pregunta a Alexa cuál de las dos es la mejor... y se queda con la española, aunque crea que la comida italiana también está muy bien.