Ahora que llega el buen tiempo, a excepción de estas semanas en gran parte de España, que han sido un poco revueltas, nos apetece más estar en una terracita, tomando algo con nuestros amigos y pasar el tiempo al aire libre. Normalmente, aprovechamos para que, en esos planeas, aparezca la comida y la bebida.

Y es que, ¿a quién no le apetece un picnic en un parque con sol? ¿O tomar un refresco en una terraza entre sol y sombra? Lo cierto es que sí, son planes muy frecuentes en primavera, especialmente, si tienes la suerte de poder visitar algún lado. Imagínate este plan: tomar una paella en Valencia cerca del mar, ¿te apetece?





Por supuesto, es una de esas comidas que más representan a nuestra gastronomía y que más reconocibles son fuera de nuestras fronteras. No es para menos, porque la forma de hacerla y los ingredientes que tiene, hace que sea de lo más exquisita. No es menor que son muchos los extranjeros que quedan maravillados con este manjar.

Tanto, que en sus países quieren reproducirlos y piden los ingredientes a los españoles. Eso sí, hay algunos, que no terminan de hacerlo al pie de la letra e improvisan, siendo algo bastante difícil de digerir para los propios valencianos.

Los ingredientes que ha echado a la paella

Él se llama Dre Pao, es canadiense, y se dedica a subir vídeos a redes sociales. Ahora vive en España y, como tal, cuenta en su TikTok cómo es su día a día en nuestro país.

Maravillado por la paella de Valencia, ha decidido hacer su propia versión, que ha dejado a los propios valencianos boquiabiertos. Y es que ha hecho un postre simulando la paella añadiéndole chocolate. Se trata de una paella "de KitKat", y consiste en coger todos los productos de este chocolate y mezclarlos con una base de leche y arroz.

Los ingredientes los explicaba él en su propia cuenta de TikTok, y decía que se trataba de una "explosión de sabor". De hecho, ha dicho que la nota que le pone al plato es de un 9,1, por lo que parece estar exquisita.

Claro, que ha encendido las redes sociales, especialmente entre los valencianos, que no dejaban de comentar que eso no es paella, "es arroz con cosas".

"Casi me da 10000 paros cardíacos hasta lloré sangre" decía otro de los comentarios, mientras otros usuarios aseguraban que no daban crédito del horror de plato que acababan de presenciar.

La divertida traducción de un plato típico de España que se ha hecho viral en Twitter

Seamos sinceros, pocas cosas hay en este país que nos guste más que comer. Claro que, con la gastronomía que tenemos, es algo totalmente normal. Además, es de lo más variada... Que si paella, que si gazpacho o salmorejo, que si tortilla de patatas... Por no hablar del jamón y del queso y, también, de los postres.

Pues bien, en este último plato, tenemos uno que disfrutamos bastante, que es el de tocino de cielo, o incluso, tocinillo de cielo, que se parece bastante al flan pero con una textura un poco diferente. Sin embargo, lo que muchas veces llama la atención, no es tanto el sabor y la textura, sino el nombre.

Un nombre que, por cierto, se dice que viene por la similitud que tiene el postre con el tocino que tomamos del cerdo, y, lo de cielo, por las manos que crearon este postre. Algo de lo más romántico, aunque solo para los que entendemos el español, porque, si lo traducimos al inglés, no tiene ningún sentido.





Si no, que se lo digan a este usuario de Twitter, que ha subido la foto de una carta de un restaurante al que fue, en el que uno de los platos estrella, es el tocino de cielo. Y claro, como quieren ser internacionales, han decidido poner esa carta en inglés, traduciendo todos los platos... a su manera.

Y es que la traducción que han dado al postre de milhojas de tocino de cielo, ha sido bastante literal: "a thousand sheets of bacon from heaven" rezaba la carta. Algo que para este usuario ha sido de lo más divertido: "estoy llorando, increíble" comentaba.

Muchos usuarios rápidamente compartían esta traducción poniendo las mejores que ellos han visto, como la de "you live with ham" que no era otra que habitas con jamón, o "squid to the iron" que era calamar a la plancha.