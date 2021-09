La indignación de Chicote y los valencianos con la paella más atroz de la historia

Una imagen, en muchas ocasiones, puede provocar la indignación masiva de las redes sociales, y mucho más si se trata de comida y recetas. Es el caso de la paella más atroz de la historia, publicada por una empresa de comida sobre ruedas de Estados Unidos que no solo ha enfadado a los usuarios, sino también al conocido chef televisivo Alberto Chicote.

La compañía The Truck es una empresa de comida sobre ruedas en Estados Unidos y que acompaña al circuito oficial de Golf del profesional masculino, concretamente en el Tour de Korn Ferry. Uno de los platos que han preparado en las últimas semanas y que han compartido ha través de Twitter se ha convertido en toda una sensación. La mayoría de los tuit no pasa de los 2 comentarios y, en este caso, han sido más de 2.000 personas las que han comentado la foto: la paella más atroz de la historia.

Paella, anyone?! Another impressive meal @CountryBogota @KornFerryTour Thanks to the amazing kitchen and wait staff #eatup pic.twitter.com/Bk2MiKB0Ip

“¿Alguien quiere paella? Otro plato impresionante. Gracias a un equipo de cocina increíble”, aseguraba el texto de la publicación. Sin embargo, no parece que esa opinión sea la que compartan la gran cantidad de usuarios que han estallado con la paella. El propio chef Alberto Chicote, presentador del programa “Pesadilla en la cocina”, respondía: “Yo solo quiero saber de qué libro ha salido esa receta”.

Y es que, como se ve en la fotografía, la paella incluye: aceitunas verdes y negras, chorizo, espárragos, calamares, mejillones y gambas. Las redes sociales no han dejado pasar la oportunidad para llenar Twitter de mofas y memes con fotografías y montajes que ridiculizan la paella original, incluyendo plátanos, cochinillos, pollos asados o pizzas.

Evidentemente, no podía faltar la indignación regional, por lo que muchos de los valencianos se han lanzado a recordar a los compañeros estadounidenses la diferencia entre una verdadera paella valenciana y la que ellos estaban preparando.

Really?

Paella?

JesusChrist!!

Just find the 15 differences!!

Greetings from Castelló,Valencian Community,Spain

If those cooks come here and say 'that dish is paella' they would be thrown into the Mediterranean Sea!! pic.twitter.com/niPC3oZsdT